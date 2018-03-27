Суд закрыл для прессы рассмотрение иска Дерипаски к Рыбке

Сторона Дерипаски подала ходатайство "о проведении заседания в закрытом режиме", отмечает представитель миллиардера, поскольку в ходе рассмотрения могут быть раскрыты "обстоятельства частной жизни" Дерипаски. Краевой суд удовлетворил ходатайство, пишет DW.com.

Фильм-расследование Навального

В начале февраля российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг.

Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка. Она сопровождала высокопоставленного чиновника и олигарха на отдыхе на яхте в Норвегии. Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании.

Спустя два дня Олег Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края против Насти Рыбки и Алекса Лесли за распространение в социальных сетях данных о его личной жизни. Предприниматель требует выплатить ему по 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. В иске утверждается, что обнародование снимков на яхте сделано с целью удовлетворения обывательского интереса и рекламы проводимых Алексом Лесли тренингов.