Суд закрыл для прессы рассмотрение иска Дерипаски к Рыбке

Краснодарский краевой суд закрыл для СМИ рассмотрение жалобы третьей стороны по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли), сообщает во вторник, 27 марта, агентство "Интерфакс-Юг".
Сторона Дерипаски подала ходатайство "о проведении заседания в закрытом режиме", отмечает представитель миллиардера, поскольку в ходе рассмотрения могут быть раскрыты "обстоятельства частной жизни" Дерипаски. Краевой суд удовлетворил ходатайство, пишет DW.com.
Фильм-расследование Навального
В начале февраля российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг.
Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка. Она сопровождала высокопоставленного чиновника и олигарха на отдыхе на яхте в Норвегии. Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании.
Спустя два дня Олег Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края против Насти Рыбки и Алекса Лесли за распространение в социальных сетях данных о его личной жизни. Предприниматель требует выплатить ему по 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. В иске утверждается, что обнародование снимков на яхте сделано с целью удовлетворения обывательского интереса и рекламы проводимых Алексом Лесли тренингов.
Суд отправил в Роскомнадзор требование, и ведомство заблокировало сайт Алексея Навального с материалами расследования. Позже политик удалил их с сайта, заявив, что информация "никуда не пропадет" и будет перенесена на "внешнюю ссылку". 28 февраля дело было направлено в Краснодарский краевой суд.