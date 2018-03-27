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СМИ: губернатор Аман Тулеев будет отправлен в отставку в ближайшее время

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Аман Тулеев.

ФОТО: Maxim Grigoryev/Maxim Grigoryev/TASS

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев будет отправлен в отставку в ближайшее время, сообщили FlashSiberia источники в администрации региона.

Во вторник президент РФ Владимир Путин прибыл в Кемерово, где несколько дней назад в результате пожара в торговом центре погибли, по последним данным, 64 человека. Глава государства провел совещание, в котором также принял участие Тулеев.

«Путин провел совещание, однако отдельную встречу с Тулеевым проводить не стал, несмотря на традицию: когда он приезжает в регионы, то обязательно встречается с их руководителями», — сказал один из собеседников агентства.

По словам другого источника, после совещания с Путиным Тулеев «был сам не свой». «Сразу после (совещания) отправился домой», — отметил он.

Третий собеседник агентства в региональной администрации утверждает, что после совещания у Путина «главу Кузбасса информировали, что решение (об отставке) принято, официально о нем будет сообщено уже в ближайшее время».

«Исполняющим обязанности главы Кемеровской области станет недавно назначенный заместитель губернатора Сергей Цивилёв», — сказал источник.

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