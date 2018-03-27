Картина дня: связь "Новичка" с Эстонией, в России объявят траур по погибшим и Кальюлайд помиловала пожизненно осужденного

Следы загадочного нервно-паралитического яда ведут к ограблению в Эстонии

По заверению одного из создателей «Новичка», в 90-х среди прочих нервно-паралитический яд у него покупал и латвийский преступник, который был позже пойман и осужден в Эстонии. Читайте далее...

В Раазику поезд насмерть сбил человека

В понедельник вечером около 20.35 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии с участием поезда ехавшего по маршруту Нарва - Таллинн, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры. Читайте далее...

Среди погибших в Кемерово - девочка с эстонской фамилией

В воскресенье в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека, большая часть из них - дети. В неполном списке погибших, опубликованном "Комсомольской правдой", значится и пятилетняя Валерия Лиллевяли. Читайте далее...

"Воры!", "В отставку!", "Сколько жертв?": жители Кемерово собрались у здания областной администрации

В центр Кемерово, где проходит стихийный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", стягиваются силовики. По данным "Интерфакса", днем 27 марта к площади перед Кемеровской обладминистрацией подъехали шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа и пять карет скорой помощи. Читайте далее...

Фото: президенту Керсти Кальюлайд пришлось лететь в Великобританию на транспортном самолете

В связи с поломкой самолета президенту Эстонии Керсти Кальюлайд пришлось лететь в Соединенное Королевство на британском транспортном самолете. Читайте далее...

Для работников появится новая страховка

В ближайшее время правительство будет обсуждать создание новой системы страхования, которая касается всех работников и работодателей. Речь идет о страховке от несчастных случаев на рабочем месте, которую вместе со страховкой от профзаболеваний пытаются ввести уже на протяжении 25 лет. Читайте далее...

Крупнейший мусорный остров оказался больше, чем считалось, и стремительно растет

Согласно результатам огромного исследования океанического мусора, самый большой в мире мусорный остров в несколько раз больше, чем считали раньше, и увеличивается по экспоненте. Читайте далее...

Рассеиваем подозрения: в Нарве при пожаре торгового центра кинозрителей эвакуировали эффективно

Руководящая кинотеатром сети Apollo в нарвском торгово-развлекательном центре Astri Марина Байкова в своем комментарии для Rus.Postimees.ee сообщила, что на время киносеансов двери залов на ключ не запираются, однако срабатывает их автоматическая блокировка в закрытом состоянии. Читайте далее...

Калькулятор: узнайте, какой штраф грозит при вашей нынешней зарплате

Не так давно правительство решило, что сумма штрафа будет зависеть от дохода нарушителя. Калькулятор Postimees позволит вам узнать примерную сумму, которой вы лишитесь в случае нарушения закона. Читайте далее...

28 марта объявлено в России днём траура

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области, сообщается на официальном сайте Кремля. Читайте далее...

Президент Керсти Кальюлайд помиловала пожизненно осужденного