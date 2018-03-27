вторник, 27 марта 2018 г.
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Страсти по бойкоту: российские чиновники назвали малые страны сателлитами

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ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Всё больше стран планируют правительственный бойкот чемпионата мира — 2018 в России, сообщает The Sun. По информации источника, официальные лица Польши, Исландии, Дании, Швеции, Австралии и Японии готовы отказаться от поездки на турнир. Ожидается, что солидарность с британцами также проявят правительства некоторых других государств.http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/v-gosdume-dali-ocenku-resheniyu-islandskih-chinovnikov-boykotirovat-chm-2018-v-rossii-1388906/

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал бойкот ЧМ-2018 исландским правительством.

«Бойкот чемпионата мира в России со стороны чиновников Исландии не имеет никакого отношения к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Исландия стала заложником или, как говорится, расходным материалом в череде политических провокаций и интриг со стороны Англии и США.

К сожалению, Страна льдов не обладает достаточным суверенитетом, чтобы принимать независимые решения и руководствоваться своими национальными интересами.

Что же касается ситуации с высылкой российских дипломатов из стран Евросоюза, то, на мой взгляд, это унижение Европы. Все понимают беспочвенность и бездоказательность обвинений в адрес России.

Однако под давлением британских и американских сил им для сохранения коалиции приходится совершать эти ущербные и недальновидные действия», – сказал Дегтярев.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп дезавуировала свое высказывание относительно возможного бойкота ЧМ-2018 правительством страны.

Ранее Австралия выслала двух российских дипломатов на фоне британо-российского скандала из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

«Нет, бойкот - это неправильно. Правительство не собирается бойкотировать ЧМ-2018», – написала Бишоп в твиттере.

Федерация футбола Австралии также подтвердила намерение выступить на ЧМ-2018: «На данный момент все участники турнира, включая сборную Англии, планируют сыграть на ЧМ-2018. И наша команда по-прежнему намеревается принять в нем участие».

Ранее о правительственном бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания, Польша и Исландия.

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