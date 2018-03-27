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Фото: квартира, названная в 2016 году самой стильной, выставлена на продажу

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ФОТО: KV.EE

Названная журналом Kodu & Aed в 2016-м году самой стильной, квартира в Кристийне ждет новых владельцев, чтобы подарить им тепло и уют, пишет Kodu.

Квартира на улице Тонди, находящаяся в одной из старых, но реновированных военных казарм, безусловно заслуживает такого высокого титула.  

ФОТО: KV.EE

Эта квартира площадью 76,8 м2 с отдельных входом расположена на трех этажах. Заслуживают внимания как продуманная отделка, так и мелкие детали интерьера и экстерьера. Около входа можно разбить небольшую клумбу и выращивать цветы или пряные растения, или устроить уголок для гриля, а может быть, площадку для занятий спортом. Это уж какие у кого интересы. 

ФОТО: KV.EE

Отдельный вход и окна, выходящие на достаточно тихое и зеленое место во дворе здания, делают квартиру достаточно изолированной от шума городских улиц. 

ФОТО: KV.EE

Квартира подходит покупателям, которые предпочитают тихое место недалеко от центра, историческое здание со своей неповторимой аурой и современные удобства. А возможность въехать сразу после покупки и жить в свое удовольствие тоже высоко ценится. 

ФОТО: KV.EE

Посмотрите и почитайте, что и как в этой самой стильной квартире 2016-го года.  Подробности находятся ЗДЕСЬ. 

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