Фото: квартира, названная в 2016 году самой стильной, выставлена на продажу

Названная журналом Kodu & Aed в 2016-м году самой стильной, квартира в Кристийне ждет новых владельцев, чтобы подарить им тепло и уют, пишет Kodu.
Квартира на улице Тонди, находящаяся в одной из старых, но реновированных военных казарм, безусловно заслуживает такого высокого титула.
Эта квартира площадью 76,8 м2 с отдельных входом расположена на трех этажах. Заслуживают внимания как продуманная отделка, так и мелкие детали интерьера и экстерьера. Около входа можно разбить небольшую клумбу и выращивать цветы или пряные растения, или устроить уголок для гриля, а может быть, площадку для занятий спортом. Это уж какие у кого интересы.
Отдельный вход и окна, выходящие на достаточно тихое и зеленое место во дворе здания, делают квартиру достаточно изолированной от шума городских улиц.
Квартира подходит покупателям, которые предпочитают тихое место недалеко от центра, историческое здание со своей неповторимой аурой и современные удобства. А возможность въехать сразу после покупки и жить в свое удовольствие тоже высоко ценится.
Посмотрите и почитайте, что и как в этой самой стильной квартире 2016-го года. Подробности находятся ЗДЕСЬ.