Фото: квартира, названная в 2016 году самой стильной, выставлена на продажу

Квартира на улице Тонди, находящаяся в одной из старых, но реновированных военных казарм, безусловно заслуживает такого высокого титула.

ФОТО: KV.EE

Эта квартира площадью 76,8 м2 с отдельных входом расположена на трех этажах. Заслуживают внимания как продуманная отделка, так и мелкие детали интерьера и экстерьера. Около входа можно разбить небольшую клумбу и выращивать цветы или пряные растения, или устроить уголок для гриля, а может быть, площадку для занятий спортом. Это уж какие у кого интересы.

ФОТО: KV.EE

Отдельный вход и окна, выходящие на достаточно тихое и зеленое место во дворе здания, делают квартиру достаточно изолированной от шума городских улиц.

ФОТО: KV.EE

Квартира подходит покупателям, которые предпочитают тихое место недалеко от центра, историческое здание со своей неповторимой аурой и современные удобства. А возможность въехать сразу после покупки и жить в свое удовольствие тоже высоко ценится.

ФОТО: KV.EE