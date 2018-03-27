Die Presse: почему Австрия не высылает российских дипломатов?

Три из четырех государств Вишеградской четверки - Польша, Венгрия и Чехия - в знак солидарности с Великобританией высылают по одному российскому дипломату. "Из-за внутриполитического кризиса Словакия демонстрирует осторожность", - говорится в статье.

"Австрия демонстрирует уверенность и не высылает российских дипломатов, делая акцент на том, что не изменит своего решения, даже если останется единственной страной в ЕС, придерживающейся такой позиции", - отмечает Die Presse.

Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль подтвердила соответствующее решение австрийского правительства. В интервью АРА она потребовала "полноценного расследования обстоятельств произошедшего". И даже если выяснится, что за покушением в Солсбери стоит Россия, "Австрия, предположительно, не изменит своего решения", пишет автор статьи.

По словам главы внешнеполитического ведомства страны, в настоящий момент "решающим становится сохранение всех коммуникационных каналов". Кнайсль указала также на необходимость посреднической роли и "нейтралитет Австрии".

В эфире телеканала O1 министр связала тот факт, что три из четырех стран Вишеградской четверки сделали выбор в пользу санкций против России в связи с отравлением бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери, с членством этих государств в НАТО, говорится в статье.

По мнению главы австрийской дипломатии, то, что Австрия не будет высылать российских дипломатов, никак не связано с выражением солидарности в адрес Лондона. Министр подчеркнула, что и решение Германии о высылке четырех российских дипломатов выглядит "умеренной" реакцией.