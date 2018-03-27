Яна Тоом: санкции Эстонии против РФ подталкивают к созданию русской этнической партии

Депутат Европарламента, член Центристской партии Яна Тоом, считает, что высылка из Эстонии российского дипломата как ответ России по делу Скрипалей подталкивает сторонников центристов к созданию в Эстонии этнической русской партии или отходу значительной части русскоязычных избирателей от активного занятия политикой, передает Rus.ERR.
«Я полагаю, что такими действиями Эстония вольно или невольно создает почву для того, чтобы возникла предпосылка для создания этнической русской партии, которой в Эстонии не было много-много лет, потому что русские избиратели и политики все-таки надеялись, что о своих интересах более эффективно можно заявить при помощи эстонских партий. Сейчас это равновесие мы подвергаем большому риску», - сказала Тоом в интервью службе новостей «Радио 4».
Что касается возможного снижения числа сторонников Центристcкой партии в условиях новых антироссийских санкций со стороны Эстонии, Тоом считает, что небольшая тенденция к этому уже имеется, но если взять себя в руки, то ее можно переломить: «Я не верю, что какая-либо из существующих в Эстонии партий, за исключением EKRE, заинтересована переманить к себе разочаровавшихся в центристах избирателей».