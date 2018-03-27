Яна Тоом: санкции Эстонии против РФ подталкивают к созданию русской этнической партии

«Я полагаю, что такими действиями Эстония вольно или невольно создает почву для того, чтобы возникла предпосылка для создания этнической русской партии, которой в Эстонии не было много-много лет, потому что русские избиратели и политики все-таки надеялись, что о своих интересах более эффективно можно заявить при помощи эстонских партий. Сейчас это равновесие мы подвергаем большому риску», - сказала Тоом в интервью службе новостей «Радио 4».