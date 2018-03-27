Неподсудная банда детей портит имущество горожан

Когда местных полицейских вызывают, чтобы решить вопрос с бандой детей, они нередко слышат фразу: «Мы – несовершеннолетние, вы нам ничего не сделаете», пишет Pärnu Postimees.
Редкий для эстонских дорог Lincoln Continental стоял у автомастерской, куда его доставили на ремонт. Бродившие по окрестностям дети спокойно зашли в контору мастерской и взяли со стола ключи от машины.
В субботу около 16.30 полиция получила сообщение о том, что уникальная американская машина была угнана с пярнуской улицы Лао. Через полтора часа сотрудники Пыхьяской префектуры заметили ее движущейся на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Раэ.
Патруль дал водителю знак остановиться. Его проигнорировали. Полиция начала преследовать автомобиль. Находившийся за рулем машины водитель съехал с трассы и врезался в дерево. Это была не первая авария, которую эти дети совершили на угнанной машине.
Редакция поинтересовалась историями некоторых из них, рассказывать об этом нельзя. Но поверьте на слово: никто не пожелает такого даже врагу.
По словам руководителя Пярнуского опорного центра для детей и подростков Юлле Мяннисте, бывшие и нынешние обитатели дома, а также его работники огорчены тем, что двое из этих мальчишек, пошедшие по кривой дорожке, умудряются держать в страхе учреждение, в котором проживают более 50 человек - от новорожденных до 24-летних. Но только этих двоих из всей компании угонщиков можно связать с определенным местом жительства, поскольку здесь они живут с осени.
Когда опорный центр принял этих мальчишек, «пожар» уже полыхал. Мяннисте отметила, что если они натворят еще что-нибудь, это не станет для нее сюрпризом: опорный центр - не закрытое учреждение, в котором, по ее мнению, они могли хотя бы закончить школу. Но там нет мест.
Угнавшие машину дети хорошо знакомы полиции: они связаны и с другими происшествиями в Пярну.
После последнего угона социальные сети закипели. «Действительно ничего нельзя сделать?» - задавали вопрос многие. Тут слово взял один из местных полицейских: «Этим занимаются очень разными способами, но поскольку законы нам не помогают, сейчас, к сожалению, все вот так».
В прошлую среду вечером, перед самым закрытием магазина, компания пыталась украсть водку в Comarket, расположенном на улице Май в Пярну. Продавцы заметили и вмешались. Дети замешкались и убежали в подсобку. Один оказавшийся в ловушке ребенок ударил продавщицу кулаком по голове.
В больнице была зафиксирована травма, к тому же сломаны два ногтя. Как это произошло, продавщица не знает.
Потерпевшая, конечно, подала заявление в полицию, но не очень надеется на то, что это остановит детей. «Я совершенно не сержусь на полицию: там ничего не могут сделать, - сказал отправившийся с ней в отделение муж. – В полиции нам сразу сказали, что ничего не получится - они бессильны».
По словам руководителя Пярнуского центра общественного транспорта Андруса Кярпука, после открытия восстановленного автовокзала не проходит и дня, чтобы там чего-нибудь не сломали. От рук подростков постоянно страдает туалет, где ломают сушилки для рук и пытаются открутить или сломать ручки кранов.
Полиция считает, что все это делает компания детей. Дополнительную информацию пытаются получить от работающей на автовокзале охранной фирмы.
Заслуживает внимания тот факт, что убивают время на автовокзале многие дети, так что не каждый тамошний завсегдатай - вандал. Например, в прошлую пятницу, по словам кассира, в здании вокзала собралось около 40 несовершеннолетних, которые включили свою музыку и проводили время в теплом помещении.
По информации полиции, хулиганящая в Пярну компания – это дети младше 14 лет, поэтому с точки зрения закона, речь идет о неподсудных нарушителях. «Их деятельность в Пярнумаа уже давно является головной болью для многих представителей общественности, - признала руководитель службы участковых Пярнуского отдела полиции Карин Уйбо. – Многие думают, что полиция ничего не делает, чтобы остановить этих подростков».
Все они – социально проблемные дети: «Ими активно занимается как полиция, так и самоуправление. Кроме того, задействованы школы, подразделение по защите детей Департамента социального страхования и суд».
Сотрудница полиции отметила, что главная цель - не наказать, но нужно как-то объяснить подросткам, что за содеянное придется нести ответственность. В то же время, она подчеркнула, не хотелось бы повесить на них ярлык преступников или воров: это может только усугубить ситуацию.
Уйбо привела в пример основной принцип политики наказания для несовершеннолетних, согласно которому наказание оказывает небольшое влияние на снижение преступности. Поэтому, по ее словам, все больше сосредоточены на воспитании молодых людей и их растворении в обществе.
Она признала, что это вызывает недовольство общественности, которая жаждет, чтобы малолетние преступники были наказаны. Полиция же использует восстановительное право: прежде всего, нужно сосредоточиться на возмещении нанесенного ущерба, задействовав в этом того, кому был нанесен ущерб, того, кто его нанес, и других членов общества.
Уйбо заверила, что полиция отдает себе отчет в том, что молодым людям из группы повышенного риска это не обязательно помогает: «В случае некоторых подростков все же есть возможность использовать более серьезные меры».