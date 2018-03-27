Неподсудная банда детей портит имущество горожан

Редкий для эстонских дорог Lincoln Continental стоял у автомастерской, куда его доставили на ремонт. Бродившие по окрестностям дети спокойно зашли в контору мастерской и взяли со стола ключи от машины.

В субботу около 16.30 полиция получила сообщение о том, что уникальная американская машина была угнана с пярнуской улицы Лао. Через полтора часа сотрудники Пыхьяской префектуры заметили ее движущейся на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Раэ.

Патруль дал водителю знак остановиться. Его проигнорировали. Полиция начала преследовать автомобиль. Находившийся за рулем машины водитель съехал с трассы и врезался в дерево. Это была не первая авария, которую эти дети совершили на угнанной машине.

Редакция поинтересовалась историями некоторых из них, рассказывать об этом нельзя. Но поверьте на слово: никто не пожелает такого даже врагу.

По словам руководителя Пярнуского опорного центра для детей и подростков Юлле Мяннисте, бывшие и нынешние обитатели дома, а также его работники огорчены тем, что двое из этих мальчишек, пошедшие по кривой дорожке, умудряются держать в страхе учреждение, в котором проживают более 50 человек - от новорожденных до 24-летних. Но только этих двоих из всей компании угонщиков можно связать с определенным местом жительства, поскольку здесь они живут с осени.

Когда опорный центр принял этих мальчишек, «пожар» уже полыхал. Мяннисте отметила, что если они натворят еще что-нибудь, это не станет для нее сюрпризом: опорный центр - не закрытое учреждение, в котором, по ее мнению, они могли хотя бы закончить школу. Но там нет мест.

Угнавшие машину дети хорошо знакомы полиции: они связаны и с другими происшествиями в Пярну.

После последнего угона социальные сети закипели. «Действительно ничего нельзя сделать?» - задавали вопрос многие. Тут слово взял один из местных полицейских: «Этим занимаются очень разными способами, но поскольку законы нам не помогают, сейчас, к сожалению, все вот так».

В прошлую среду вечером, перед самым закрытием магазина, компания пыталась украсть водку в Comarket, расположенном на улице Май в Пярну. Продавцы заметили и вмешались. Дети замешкались и убежали в подсобку. Один оказавшийся в ловушке ребенок ударил продавщицу кулаком по голове.

В больнице была зафиксирована травма, к тому же сломаны два ногтя. Как это произошло, продавщица не знает.

Потерпевшая, конечно, подала заявление в полицию, но не очень надеется на то, что это остановит детей. «Я совершенно не сержусь на полицию: там ничего не могут сделать, - сказал отправившийся с ней в отделение муж. – В полиции нам сразу сказали, что ничего не получится - они бессильны».