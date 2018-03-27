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Фото: очаровательная дача приглашает на Хийумаа

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ФОТО: KV.EE

В столице острова Хийумаа городе Кярдла находится этот милейший дом, который подходит как для дачного отдыха, так и для круглогодичного проживания, поведал портал Kodu. 

Этот комплекс зданий полностью реновирован и снаружи, и внутри и полностью передает атмосферу, царящую в маленьком приморском городке. 

ФОТО: KV.EE

В главном здании площадью 131 квадратный метр пять комнат. В летнем доме - 68 м2. Хотя он и считается летним, в нем тоже можно жить круглогодично. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Земельный участок одной стороной выходит на улицу, но уединенность гарантирована со стороны сада, где находится застекленная летняя кухня с большой террасой. Дизайну сада было уделено много внимания, и результат получился очень удачным. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации - ЗДЕСЬ.

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