Фото: очаровательная дача приглашает на Хийумаа
27 марта 2018 г., 17:29
В столице острова Хийумаа городе Кярдла находится этот милейший дом, который подходит как для дачного отдыха, так и для круглогодичного проживания, поведал портал Kodu.
Этот комплекс зданий полностью реновирован и снаружи, и внутри и полностью передает атмосферу, царящую в маленьком приморском городке.
В главном здании площадью 131 квадратный метр пять комнат. В летнем доме - 68 м2. Хотя он и считается летним, в нем тоже можно жить круглогодично.
Земельный участок одной стороной выходит на улицу, но уединенность гарантирована со стороны сада, где находится застекленная летняя кухня с большой террасой. Дизайну сада было уделено много внимания, и результат получился очень удачным.
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