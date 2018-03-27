Отец трех девочек, погибших в Кемерово: «Полз к дочкам по коридору»

— Мы пытались подсказать сотрудникам, где пожарные выходы, как лучше дойти до кинозала. Но нас не слушали. Вместо этого они подогнали вышку и начали заливать здание сверху. А наши дети находились в этом бетонном кубе почти без окон...

Александр вспоминает, как потом он и родственники других детей еще четыре часа бегали вокруг здания, пытаясь узнать хоть что-то о судьбе близких.

— Нам даже никто не сказал, где собирается ситуационный центр. Да его и не было поначалу — развернули его часа через четыре после начала пожара. Никто из представителей власти к нам не вышел, пока мы не подняли бунт. Максимум, что они сделали - дали нам заполнить какие-то протоколы. Я лично заполнил четыре ненужные бумажки. Обезумевшие от горя родители дошли до того, что сами начали составлять список пропавших...

Мужчина говорит, что после прилета специалистов из Москвы ситуация изменилась в корне. «С нами говорят психологи, нас информируют о ходе работ в здании. Но драгоценные первые минуты, когда людей можно было спасти, мы упустили...»

Его три дочери до сих пор числятся в списке пропавших без вести, как и большинство детей. Но в то, что их смогут найти живыми, он не верит.

***

28-летний Антон Мухин повел в кино своего пятилетнего сына Ратибора. В списках пропавших без вести напротив фамилии мальчика долго стояла пометка «жив». Родные надеялись, что ребенку каким-то чудом удалось выбраться из объятого пламенем центра, искали его по больницам. Но чуда не произошло: в понедельник утром мама мальчика Екатерина опознала и сына, и мужа.

— Антон был очень позитивным человеком, всю жизнь занимался музыкой, писал тексты как рэп-исполнитель, — рассказал «МК» знакомый погибшего Алексей. — В последнее время у него в планах было создать свою студию, чтобы записывать альбомы. У Антона прекрасная супруга Катя, которая во всем его поддерживала. Знакомы они лет, наверное, с десяти, вместе занимались бальными танцами.

Потом начали дружить, вместе поступили в один вуз — Кемеровский политехнический университет. Там и завязались романтические отношения.

— Наверное, курсе на втором они создали семью. Очень любили друг друга, строили планы на будущее. Не знаю, как эту трагедию перенесет Катя, — переживает друг погибшего. — Страшно мне и за маму Антона. Она ведь его растила одного, столько вытерпела, пока его поднимала...

— Антон был звездой, — рассказала «МК» близкая подруга Мухиных Татьяна Романцева. — Это человек с неординарным мышлением, который вел за собой. Он великолепно танцевал, увлекался фотографией и еще много чем. Очень сильная личность. Антон был единственным сыном у матери, которая вкладывала в него столько любви и сил...

***

Десятилетний Вадим Чмыхалов пришел в торговый центр вместе с матерью. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, мальчик до сих пор числится пропавшим без вести.

— Нам никто ничего не рассказывает, — возмущается знакомая семьи Алена. — И почему не сработала сигнализация? Вадим живет в Междуреченске и, как многие дети, приехал в Кемерово на каникулы. Он очень талантливый, общительный и веселый мальчик. В «Зимней вишне» он был вдвоем с мамой. Ее увезли на скорой в больницу и она сейчас находится там. Вадим пропал. У него не было с собой телефона, он ни с кем не связывался.

***

Десятилетний Артемий Иванчик был в кино со своим другом. Оба не выбрались.