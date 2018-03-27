Отец трех девочек, погибших в Кемерово: «Полз к дочкам по коридору»

В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Александр Ананьев и его жена Ольга Лиллевяли потеряли трех дочерей. Майе и Ксении было по одиннадцать лет, Валерии всего пять. Девочек в ТЦ привел отец, проводил до дверей кинозала № 2, проследил, как они сели, а затем, чтобы скоротать время, пошел прогуляться по торговому центру, передает «МК».
Александр говорит, что на мультфильм в кинозал они немножко опоздали, зашли последними. Но дверь, по крайней мере на момент начала сеанса не была закрыта. «Девочки спокойно зашли в зал, у входа даже не было билетера».
В четыре часа Александр начал подниматься к кинозалу, который располагался на четвертом этаже торгового центра.
«Где-то между вторым и третьим этажами я почувствовал запах горящей проводки и заметил, что люди в спешке покидают верхние этажи. Но звука пожарной сирены не было, и я успокоился. А еще через несколько секунд мне позвонила дочь и прокричала в трубку: «Папа, мне кажется, у нас здесь пожар. Мы не можем выбраться...»
Александр мигом кинулся к кинозалу. На четвертом этаже его встретили охранники ТЦ.
«Я им говорю: "У меня там дети". А они мне в ответ: "Знаем, эвакуировали пока не всех"».
— Охрана центра пыталась кого-то вывести, кому-то помочь?
— Те, кто встретились мне, просто стояли около запасного выхода. Возможно, их задача была проследить, чтобы никто из родных не кинулся в кинозал. Но меня они не остановили. Кто-то протянул мне смоченную водой тряпку, я прижал ее ко рту — и рванул к залу. По коридору распространялся черный дым, и метров через 20 я начал задыхаться.
Александр предпринял еще одну попытку прорваться в зал, полностью закутавшись в мокрую тряпку. Но и так не смог дойти до двери.
— Тогда я спустился на пол-этажа и разбил окно. Я хотел образовать тягу, чтобы свежий воздух начал выдувать дым в противоположную сторону. Дым действительно начал уходить. Я принял решение ползти к кинозалу по коридору. Но едва смог продвинуться на 20 метров.
Исчерпав все возможности, Александр побежал вниз за помощью. На лестнице он встретил первый пожарный расчет.
— Я им сказал, что в кинозале остались дети, что нужно быстрее бежать туда. Но они еще около двух минут надевали самоспасатели. Мне эти 120 секунд показались вечностью.
Пока мы поднимались на четвертый этаж, путь нам преградил какой-то мужчина. Он начал кричать, чтобы все бежали за ним, мол, он знает, где очаг возгорания. И пожарные последовали по его наводке. Я кричал им вслед, что в другой стороне остались дети, что они задохнутся от гари. Но меня не услышали...
Голос Александра дрожит. Он сглатывает воздух — и продолжает рассказывать.
— Я опять побежал вниз за помощью. Встретил еще один отряд. Я попросил дать мне самоспасатель, чтобы я смог вытащить дочерей из зала. Но мне сказали, что это индивидуальная система, передавать ее кому-либо нельзя.
Потом, вспоминает он, всех посторонних начала теснить полиция. Люди рвались в здание, чтобы вытащить детей, но никого уже не пускали.
— Мы пытались подсказать сотрудникам, где пожарные выходы, как лучше дойти до кинозала. Но нас не слушали. Вместо этого они подогнали вышку и начали заливать здание сверху. А наши дети находились в этом бетонном кубе почти без окон...
Александр вспоминает, как потом он и родственники других детей еще четыре часа бегали вокруг здания, пытаясь узнать хоть что-то о судьбе близких.
— Нам даже никто не сказал, где собирается ситуационный центр. Да его и не было поначалу — развернули его часа через четыре после начала пожара. Никто из представителей власти к нам не вышел, пока мы не подняли бунт. Максимум, что они сделали - дали нам заполнить какие-то протоколы. Я лично заполнил четыре ненужные бумажки. Обезумевшие от горя родители дошли до того, что сами начали составлять список пропавших...
Мужчина говорит, что после прилета специалистов из Москвы ситуация изменилась в корне. «С нами говорят психологи, нас информируют о ходе работ в здании. Но драгоценные первые минуты, когда людей можно было спасти, мы упустили...»
Его три дочери до сих пор числятся в списке пропавших без вести, как и большинство детей. Но в то, что их смогут найти живыми, он не верит.
***
28-летний Антон Мухин повел в кино своего пятилетнего сына Ратибора. В списках пропавших без вести напротив фамилии мальчика долго стояла пометка «жив». Родные надеялись, что ребенку каким-то чудом удалось выбраться из объятого пламенем центра, искали его по больницам. Но чуда не произошло: в понедельник утром мама мальчика Екатерина опознала и сына, и мужа.
— Антон был очень позитивным человеком, всю жизнь занимался музыкой, писал тексты как рэп-исполнитель, — рассказал «МК» знакомый погибшего Алексей. — В последнее время у него в планах было создать свою студию, чтобы записывать альбомы. У Антона прекрасная супруга Катя, которая во всем его поддерживала. Знакомы они лет, наверное, с десяти, вместе занимались бальными танцами.
Потом начали дружить, вместе поступили в один вуз — Кемеровский политехнический университет. Там и завязались романтические отношения.
— Наверное, курсе на втором они создали семью. Очень любили друг друга, строили планы на будущее. Не знаю, как эту трагедию перенесет Катя, — переживает друг погибшего. — Страшно мне и за маму Антона. Она ведь его растила одного, столько вытерпела, пока его поднимала...
— Антон был звездой, — рассказала «МК» близкая подруга Мухиных Татьяна Романцева. — Это человек с неординарным мышлением, который вел за собой. Он великолепно танцевал, увлекался фотографией и еще много чем. Очень сильная личность. Антон был единственным сыном у матери, которая вкладывала в него столько любви и сил...
***
Десятилетний Вадим Чмыхалов пришел в торговый центр вместе с матерью. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, мальчик до сих пор числится пропавшим без вести.
— Нам никто ничего не рассказывает, — возмущается знакомая семьи Алена. — И почему не сработала сигнализация? Вадим живет в Междуреченске и, как многие дети, приехал в Кемерово на каникулы. Он очень талантливый, общительный и веселый мальчик. В «Зимней вишне» он был вдвоем с мамой. Ее увезли на скорой в больницу и она сейчас находится там. Вадим пропал. У него не было с собой телефона, он ни с кем не связывался.
***
Десятилетний Артемий Иванчик был в кино со своим другом. Оба не выбрались.
«Дети оказались запертыми в задымленном зале, — плачет в телефонную трубку мама Артемия Ирина. — Взрослые люди бежали, бросая своих детей, чтобы выжить. Я всю ночь искала сына, нахожусь в глубоком трауре...»