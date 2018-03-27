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  • Галерея: в Таллинне на рельсы вышел последний из шести ретро-трамваев

Галерея: в Таллинне на рельсы вышел последний из шести ретро-трамваев

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Во вторник, 27 марта, муниципальное предприятие «Таллиннский городской транспорт» вывело на линию последний из шести заказанных столичными властями ретро-трамваев, который носит имя «Эрнст».

Он назван в честь видного общественного деятеля и дипломата прошлого века Эрнста Яаксона, передает Rus.ERR.

Ранее свой путь по рельсам уже проложили ретро-трамваи Константин, Йохан, Юри, Юлиус и Яан. 

Дизайн трамваев выполнен в стиле первой половины прошлого века, однако оснащены они по последнему слову техники. 

Стоимость проектирования и строительства ретро-трамваев обошлась городу в 4,5 млн евро.

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