Галерея: в Таллинне на рельсы вышел последний из шести ретро-трамваев
27 марта 2018 г., 15:59
Во вторник, 27 марта, муниципальное предприятие «Таллиннский городской транспорт» вывело на линию последний из шести заказанных столичными властями ретро-трамваев, который носит имя «Эрнст».
Он назван в честь видного общественного деятеля и дипломата прошлого века Эрнста Яаксона, передает Rus.ERR.
Ранее свой путь по рельсам уже проложили ретро-трамваи Константин, Йохан, Юри, Юлиус и Яан.
Дизайн трамваев выполнен в стиле первой половины прошлого века, однако оснащены они по последнему слову техники.
Стоимость проектирования и строительства ретро-трамваев обошлась городу в 4,5 млн евро.