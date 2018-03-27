Защитники животных бьют тревогу: на сайте Okidoki продают львят

Также в объявлении значилось, что животные выращены в одном из европейских питомников и потому их продажа является законной. Продавец подчеркнул, что незаконна лишь продажа диких животных, пойманных в Африке и привезенных в Европу. Прямых контактов владельца на сайте не было, названия питомника и какой-либо фактической информации о продаваемых животных — тоже. Зачем скрывать подобные ключевые детали, если действуешь в рамках закона? Объявление насторожило, и не только нас.

Прежде всего мы обратились непосредственно к AlinaLady и получили туманный ответ: «Львята из Латвии из домашнего питомника и находятся там же. Честно говоря, меньше всего хочу внимания журналистов, так как Прибалтика в целом такая маленькая деревня, что тут в Эстонии в криминальных новостях пойманные мальчики с пивом — уже событие, вся деревня обсуждать будет. Здесь, в Эстонии, нет законов о содержании диких животных, и слава богу. Меньше внимания, меньше проблем для моего маленького бизнеса», — ответила Алина.

ФОТО: Скриншот с сайта okidoki.ee

Как только нам пришло сообщение от AlinaLady, объявление о продаже львят исчезло с сайта. Тогда мы обратились в Ветеринарно-пищевой департамент, где нам сообщили, что этим случаем уже занимается Инспекция окружающей среды.

«Согласно законодательству Европейского Союза, львы и крокодилы не являются домашними животными; речь идет о находящихся под охраной диких животных, которые должны быть занесены в регистр окружающей среды. Содержать дома таких животных запрещено. Этим случаем занимается Инспекция окружающей среды», — сказал пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Мартин Алтрайа.

Мы связались и с Эстонским обществом защиты животных и получили развернутый ответ. «Эстонское общество защиты животных не одобряет продажу диких животных частным лицам и их содержание в несоответствующих условиях. Данное объявление о продаже львов доверия не вызывает, информации мало и не указаны настоящее имя и контакт владельца. Мы уже обратились с просьбой проверить этот случай в Ветеринарно-пищевой департамент, у которого есть право проверять документы. Ответа от них пока не получили», — ответила на наш запрос Элийза Метсоя, пресс-секретарь Эстонского общество защиты животных.

Нам привели в пример аналогичный случай, когда в интернете распространялось объявление о продаже голубого песца. Метсоя отметила, что по закону это животное можно держать дома, если оно родилось в неволе, выведено для содержания в домашних условиях и имеет все необходимые документы/разрешения. Но для того, чтобы приобрести голубого песца, нужно быть совершеннолетним, а для содержания этого животного дома необходимо иметь разрешение. Закон о защите животных прямого запрета не налагает, ограничения накладывает Инспекция окружающей среды, отметила Метсоя.

В Инспекции окружающей среды нам сказали, что точно ничего сообщить не могут, дело находится на рассмотрении. «Насколько нам известно, животные (если они есть) находятся в Латвии, а не в Эстонии. Мы проинформировали наших латвийских коллег и надеемся, что скоро узнаем, действительно ли продаются львы и крокодилы или мы имеем дело с выдумкой. В случае, если эти животные на самом деле существуют, латвийские коллеги смогут проверить, есть ли на них документы. Если это мошенничество, то делом должна заниматься полиция», — объяснила Лейли Туул, советник по связям с общественностью Инспекции окружающей среды.