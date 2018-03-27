Сертификаты ИД-карт можно обновить до позднего вечера субботы

С 1 апреля необновленные сертификаты признаются недействительными. Для электронного использования ИД-карты надо будет подавать ходатайство о получении новой карты и платить госпошлину.

На сегодняшний день обновлены сертификаты 471 000 карт, из них сертификаты 339 000 карт были обновлены дистанционно и 132 000 – в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Среди необновленных карт – 35 000 карт, которыми пользовались электронно по крайней мере один раз. Всего еще не было обновлено 270 000 карт.

"Вероятно, большая часть этих карт принадлежит несовершеннолетним либо пожилым людям, которые не пользуются электронным услугами либо не подписывают документы дигитально. Но если ребенку исполнится в то время, пока действует данная карта 16-18 лет, то разумно все же обновить сертификаты. Иначе в случае, если появится необходимость воспользоваться картой электронно, придется ходатайствовать о новой карте", – сказал руководитель сферы eИД Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

"Если человек все же желает воспользоваться картой электронно, а сертификаты до сих пор еще не были обновлены, то быстрее и удобнее всего сертификаты можно обновить дистанционно, это можно сделать до позднего вечера 31 марта. Если нет возможности обновить сертификаты дистанционно, то это сертификаты можно обновить в наших бюро обслуживания до вечера четверга 29 марта. В пятницу 30 марта все бюро обслуживания будут закрыты по случаю государственного праздника", – сообщила главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Сертификаты не нужно обновлять тем, кто никогда не использует PIN-коды своей ИД-карты и карты вида на жительство. ИД-карта и карта вида на жительство действует в качестве удостоверяющего личность документа до указанного на карте числе. Также карта действует для получения лекарств по дигирецепту, пересечения границы и в качестве карты клиента.