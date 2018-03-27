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НАТО вышлет семерых российских сотрудников при альянсе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

ФОТО: Efrem Lukatsky/AP/Scanpix

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил об отзыве аккредитации семи российских представителей при НАТО будет в рамках дипломатических мер, предпринимаемых европейскими странами в отношении России на фоне расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает "Интерфакс".

Также НАТО не утвердит три запроса на аккредитацию от России.

"У России все еще будет дипломатическая миссия при НАТО, и размер этой миссии - максимум 20 дипломатов - достаточен, чтобы содействовать диалогу между НАТО и Россией", - подчеркнул он.

В настоящий момент в списке на сайте постпредства РФ при НАТО фигурируют 14 сотрудников миссии и еще шесть сотрудников аппарата главного военного представителя РФ при НАТО

По мнению Столтенберга, Россия недооценивала степень единства союзников по НАТО. В частности, генсек предположил, что неожиданностью для Москвы стали меры альянса по усилению военного присутствия на востоке Европы, по повышению скорости реагирования своих войск и по увеличению военных бюджетов стран. "Я не думаю, что Россия ожидала нечто подобное", - заявил Столтенберг.

"Кроме того, я не думаю, что они ожидали, что союзники по НАТО вместе со своими партнерами смогут прийти к общей позиции и объединиться в том, что касается экономических санкций (против РФ - ИФ)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вслед за Великобританией еще 25 государств объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Всего будет выслано 143 дипломата.

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