НАТО вышлет семерых российских сотрудников при альянсе

Также НАТО не утвердит три запроса на аккредитацию от России.

"У России все еще будет дипломатическая миссия при НАТО, и размер этой миссии - максимум 20 дипломатов - достаточен, чтобы содействовать диалогу между НАТО и Россией", - подчеркнул он.

В настоящий момент в списке на сайте постпредства РФ при НАТО фигурируют 14 сотрудников миссии и еще шесть сотрудников аппарата главного военного представителя РФ при НАТО

По мнению Столтенберга, Россия недооценивала степень единства союзников по НАТО. В частности, генсек предположил, что неожиданностью для Москвы стали меры альянса по усилению военного присутствия на востоке Европы, по повышению скорости реагирования своих войск и по увеличению военных бюджетов стран. "Я не думаю, что Россия ожидала нечто подобное", - заявил Столтенберг.

"Кроме того, я не думаю, что они ожидали, что союзники по НАТО вместе со своими партнерами смогут прийти к общей позиции и объединиться в том, что касается экономических санкций (против РФ - ИФ)", - добавил он.