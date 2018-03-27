Одна из эстонских школ закрылась на неделю из-за эпидемии гриппа

Поскольку грипп не ослабил свои позиции, школа получила разрешение на временное прекращение занятий. "Заболели половина учителей, повара, водитель школьного автобуса и около 60 учеников", — сообщается на странице школы в одной из социальных сетей.

Cпециалист Лыунаской службы Департамента здоровья Меэлис Полакесе, которая удовлетворила просьбу директора школы прервать учебу, не знала точных причин отсутствия детей. "В школе предположили, что это грипп, но это может быть и любое другое вирусное заболевание", — сказала она.

По словам Полакесе, школу разрешили временно закрыть, поскольку учебная работа была нарушена. Специалист сказала, что нет точного числа заболевших, которое определило бы, что школу необходимо закрыть, решение принимает в первую очередь сама школа.

Директор школы Карин Кютт обратилась с публикацией в соцсети и сказала, что школа ждет всех здоровыми обратно 2 апреля. Postimees не удалось взять комментарий у директора.