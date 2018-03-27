Галерея: сгоревший дотла торговый центр в Кемерово
27 марта 2018 г., 18:54
Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Сотрудники МЧС проводят демонтаж конструкций в здании, зачищают этажи бывшего торгового центра от крупного и мелкого строительного мусора и технических конструкций, передает "Интерфакс".
Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" вспыхнул 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из них - дети.