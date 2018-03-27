Уроки грузинского: сборная Эстонии проиграла Грузии и окончила кавказское турне с грустными нолями

Сборная Эстонии могла установить в этом матче рекорд - семь матчей подряд без поражений. Однако, класс сборной Грузии в этом матче оказался на порядок выше игроков нашей сборной и первые же кинжальные выпады подопечных Владимира Вайсса поставили сборную Эстонии в тупик: на шестой минуте Джемаль Табидзе, после того как Йоонас Тамм и Игорь Морозов, пара центральных дефов, не смогли разрядить обстановку, первым подоспел на отскок и открыл счет в матче.

Ничего не получалось у сборной Эстонии в атаке - за весь первый тайм никаких моментов из разряда стопроцентных у ворот Гиорги Макаридзе не возникло, зато во владениях Марко Меэритса хозяйничала сборная Грузии - на 22-й минуте Ника Качарава пяткой мог отправить мяч в ворота, но желание сыграть красиво сгубило момент. Но через дюжину минут Вако Казаишвили удвоил преимущество хозяев: забив ошеломительный гол в девятку ворот сборной Эстонии.

Второй тайм начался с атак сборной Эстонии, которой гостеприимные хозяева отдали инициативу на первых минутах матча, которые увенчались супермоментом у Рагнара Клавана - Дмитриев навесил, а Раку не хватило буквально считанных сантиметров чтобы вернуть матчу интригу.

Интригу вернуть не получилось, а только ошибки в защите - Качарава после ошибки всей линии обороны сборной Эстонии мог забивать третий, но Меэритс худшему не позовлил случиться.

Шанс спасти игру игроки Мартина Рейма получили за 13 минут до конца встречи, но Тревор Эльхи запустил мяч мимо ворот с десяти метров после навеса Круглова.