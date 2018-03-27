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Фото: власти Чехии разыскивают пятерых эстонцев

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ФОТО: http://www.jcted.cz/parta-z-estonska-prespava-v-luxusnich-hotelich-a-neplati-nevideli-jste-je/

Власти Чехии просят помощи в розыске пятерых эстонцев, которые подозреваются в мошенничестве, передает Postimees со ссылкой на чешский новостной портал.

Чехия разыскивает трех женщин и двух мужчин, которые подозреваются в том, что неоднократно проводили ночи в люксовых отелях и уезжали, не оплатив счет. Согласно данным полиции, эстонцы передвигаются на автомобиле Škoda Fabia, регистрационный номер - 248MLC.

Разыскиваются:

23-летняя Аннабель Питхтйыэ, рост - 160-170 см, среднее телосложение, синие глаза и светлые волосы до плеч.

ФОТО: http://www.jcted.cz/parta-z-estonska-prespava-v-luxusnich-hotelich-a-neplati-nevideli-jste-je/

36-летний Калмер Айаотс, рост- 170-180 см, синие глаза и короткие светло-каштановые волосы.

ФОТО: http://www.jcted.cz/parta-z-estonska-prespava-v-luxusnich-hotelich-a-neplati-nevideli-jste-je/

30-летний Рауль Херманн, рост - 175-190 см, спортивное телосложение и короткие светло-каштановые волосы.

ФОТО: http://www.jcted.cz/parta-z-estonska-prespava-v-luxusnich-hotelich-a-neplati-nevideli-jste-je/

22-летняя Маргарет Леппик, рост - 160-170 см, синие глаза и длинные светлые волосы.

ФОТО: http://www.jcted.cz/parta-z-estonska-prespava-v-luxusnich-hotelich-a-neplati-nevideli-jste-je/

Снимка пятой разыскиваемой, 33-летней женщины, у полиции нет.

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