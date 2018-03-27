Фото: власти Чехии разыскивают пятерых эстонцев

Чехия разыскивает трех женщин и двух мужчин, которые подозреваются в том, что неоднократно проводили ночи в люксовых отелях и уезжали, не оплатив счет. Согласно данным полиции, эстонцы передвигаются на автомобиле Škoda Fabia, регистрационный номер - 248MLC.