Фото: власти Чехии разыскивают пятерых эстонцев

Власти Чехии просят помощи в розыске пятерых эстонцев, которые подозреваются в мошенничестве, передает Postimees со ссылкой на чешский новостной портал.
Чехия разыскивает трех женщин и двух мужчин, которые подозреваются в том, что неоднократно проводили ночи в люксовых отелях и уезжали, не оплатив счет. Согласно данным полиции, эстонцы передвигаются на автомобиле Škoda Fabia, регистрационный номер - 248MLC.
Разыскиваются:
23-летняя Аннабель Питхтйыэ, рост - 160-170 см, среднее телосложение, синие глаза и светлые волосы до плеч.
36-летний Калмер Айаотс, рост- 170-180 см, синие глаза и короткие светло-каштановые волосы.
30-летний Рауль Херманн, рост - 175-190 см, спортивное телосложение и короткие светло-каштановые волосы.
22-летняя Маргарет Леппик, рост - 160-170 см, синие глаза и длинные светлые волосы.
Снимка пятой разыскиваемой, 33-летней женщины, у полиции нет.