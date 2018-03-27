В Таллинне началась кампания по борьбе с пылью

На этой неделе развернулось принятие дополнительных мер для борьбы с запылением городского воздуха. В частности, стоки вдоль улиц поливаются раствором хлоридов, чтобы смыть асфальтовую пыль, образовавшуюся из-за использования шипованной резины.

Погодные условия пока не позволяют развернуть широкомасштабную весеннюю уборку улиц, особенно лед, образующийся во время ночных морозов в стоках и мешающий удалению загрязнения. Но, как заверили в Таллинском коммунальном департаменте и фирмах-его партнерах, все готово к тому, чтобы при первой возможности такая уборка развернулась.