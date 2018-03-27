Галерея: в Москве началась стихийная акция в память о погибших в Кемерово

Сочувствующие и скорбящие горожане приходят на площадь с цветами, свечами, белыми воздушными шарами и баннерами с надписью "Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой".

Временный мемориал в виде зажженных свечей, которыми выложено слово "Кемерово", установлен у подножия памятника Александру Пушкину.

В районе площади дежурят сотрудники полиции. У станции метро "Пушкинская" тротуар отделен от проезжей части металлическими ограждениями.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Более 30 человек числятся пропавшими без вести.