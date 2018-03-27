Галерея: в Москве началась стихийная акция в память о погибших в Кемерово

Стихийная акция в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" Кемерова проходит на Пушкинской площади в Москве, передает "Интерфакс".
Сочувствующие и скорбящие горожане приходят на площадь с цветами, свечами, белыми воздушными шарами и баннерами с надписью "Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой".
Временный мемориал в виде зажженных свечей, которыми выложено слово "Кемерово", установлен у подножия памятника Александру Пушкину.
В районе площади дежурят сотрудники полиции. У станции метро "Пушкинская" тротуар отделен от проезжей части металлическими ограждениями.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Более 30 человек числятся пропавшими без вести.
Акции памяти погибших в Кемерове проходят в более чем 20 городах России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Новороссийск, Ростов-на-Дону.