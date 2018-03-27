Безнадега.ru: нужен ли России этот Чемпионат мира?

15 минут не могли некоторые болельщики попасть на стадион "Крестовский", но они немного потеряли - команды проводили неспешную разведку, даже не боем, а просто, выражаясь терминологией военных - беспокоящим огнем.

Очереди на стадионе "Санкт-Петербург" через 15 минут после начала матча



Люди стоят 20-30 минут pic.twitter.com/40qQ39vKFi — СЭ Футбол (@football_se) March 27, 2018

Когда все зрители все-таки заняли места согласно купленным билетам россияне сподоболись на первый опасный момент в матче: Жирков сместился в центр, запустил мяч в штрафную, откуда прошел поперечный пас Дзагоева на Смолова под удар сходу, но Льорис спас гостей! Через 10 минут уже Лунев вытащил удар Мбаппе, который еще через четверть часа, после тотального давления французов конвертировал преимущество в единичку на табло: Гранат не успел в подкате перекрыть вертикаль из глубины, Мбаппе легко на встречном разделался с Нойштедтером и, спрятав удар под защитника, пробил в противоход Луневу - 0:1.

Второй тайм также начался с неприятностей для хозяев: если Смолов забить не смог, то Погба со стандарта по-желудковски отправил мяч мимо стенки в ворота Лунева и поставил россиян на грань катастрофы, позора и прочих медийных полосканий - 0:2.

К счастью, у россиян взыграло самолюбие - россияне смогли отодвинуть французов от своих ворот, в которые подопечные Дешама хотели забить сразу же и третий гол, но сначала Гранат добивал в пустые ворота после того, как Льорис потащил удар Смолова слета, но умудрился промазать, а чуть позже Смолов получив иделаьный кросс низом от Смольникова - в касание поражает ближний угол.

Спасти встречу россиянам не удалось - тот кто у французов забивать начал, тот же и закончил - Килиан Мбаппе сделал из Нойштедтера клоуна и пробил между ног вратаря россиян - 1:3.