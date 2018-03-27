СКР проверит действия украинского пранкера в связи с пожаром в Кемерове

"Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, "пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию". Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, пояснила представитель следствия.

"Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре",- подчеркнула Петренко.

Вольнов - украинский пранкер, прославившийся множеством телефонных розыгрышей в Интернете.

Ранее первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пользователи соцсетей, распространяющие слухи о сотнях погибших на пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", должны нести ответственность за свои действия. "Те, кто распространяет эти записи (с большим количеством погибших - ИФ) должны ответить за клевету по полной программе", - сказал он, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово во вторник.