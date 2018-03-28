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  • Фото и видео: в Таллинне автомобиль полиции снес светофор

Фото и видео: в Таллинне автомобиль полиции снес светофор

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Во вторник вечером в Таллинне у здания по адресу Лийвалайа, 25 произошло ДТП, участником которого стал ехавший на вызов автомобиль полиции без опознавательных знаков.

Инцидент имел место около 22.37. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сообщила Postimees, что спешивший на вызов автомобиль полиции Škoda Octavia двигался по улице Лийвалайа в направлении Пярнуского шоссе. Внезапно ехавший спереди автомобиль совершил резкий поворот налево - на улицу Хоспидали.

Чтобы избежать столкновения, полицейский автомобиль резко затормозил и вылетел на островок безопасности, где снес светофор.

В ДТП никто не пострадал. Автомобиль полиции двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

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