Фото и видео: в Таллинне автомобиль полиции снес светофор
28 марта 2018 г., 7:25
Во вторник вечером в Таллинне у здания по адресу Лийвалайа, 25 произошло ДТП, участником которого стал ехавший на вызов автомобиль полиции без опознавательных знаков.
Инцидент имел место около 22.37. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сообщила Postimees, что спешивший на вызов автомобиль полиции Škoda Octavia двигался по улице Лийвалайа в направлении Пярнуского шоссе. Внезапно ехавший спереди автомобиль совершил резкий поворот налево - на улицу Хоспидали.
Чтобы избежать столкновения, полицейский автомобиль резко затормозил и вылетел на островок безопасности, где снес светофор.
В ДТП никто не пострадал. Автомобиль полиции двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной.