Почему быстро приходят в негодность отремонтированные дороги?

Газета напоминает, что в 2014-2015 годах полностью обновили дорожное покрытие на йыхвиской транзитной улице Раквере, на что ушло порядка 600 тысяч евро. Львиная доля этих денег была получена от государства на том основании, что речь идет о проходящей через город транзитной дороге. Не прошло и четырех лет, а в некоторых местах уже появились дыры, образовались колеи.

Как объяснил помощник йыхвиского волостного старейшины Айво Тамм, повреждения покрытия на улице Раквере наблюдаются главным образом в местах пересечения с улицей Яама и связаны с подземными коммуникациями, в первую очередь - с водопроводными и канализационными трассами. "Тут нельзя набрасываться на дорожного строителя. Видно, что провалились места трасс и колодцев", - уверен Тамм.

По его словам, это неизбежная проблема, что когда где-то меняют трубы, то возвратный наполнитель поневоле начинает проседать даже если механически уплотнить почву. "Почва сама начинает уплотняться под собственной тяжестью и делает это за счет проседания верхних слоев".

"Я не могу говорить о качестве асфальта, однако износ дорожного покрытия при оживленном движении тоже интенсивный, когда 98 процентов машин используют зимой шипованную резину", - также отметил Тамм.

Немаловажно, по его мнению, и то обстоятельство, что, в отличие от действовавшего лет десять назад порядка дорожного движения, теперь большегрузному транспорту разрешено ездить через Йыхви. Уездный город, прося у государства деньги на приведение в порядок связанных с транзитом улиц, тем сам подтвердил, что транзитное движение проходит здесь, и нельзя больше ограничивать движение больших грузовиков.

Это стало большим ударом и для улицы Яама, основательное обновление которой завершилось осенью 2011-го. Тамм признался, что грузовики причинили ей немало зла, однако и там основной причиной проседания стали проходящие под дорогой коммуникации. Водное предприятие Järve Biopuhastus в 2017 году заказывало для выравнивания колодцев работы, которые шли через пень-колоду, но и сейчас дорога там не особо гладкая.

В Йыхви, как указывает "Северное побережье", имеются и другие проблемные места, например, Тартуское шоссе под виадуком, отремонтированное несколько лет назад. Дорожные строители ремонтировали его в прошлом году в порядке гарантии. Однако в этом году придется, очевидно, выполнить новый ремонт.

По оценке Тамма, реновация городских улиц обходится из-за коммуникаций и прочих особенностей дороже, чем обычное строительство шоссе. Например, подсчитано, что обновление 1,5-километрового отрезка йыхвиской улицы Парги обошлось бы вместе с коммуникационными работами примерно в миллион евро.

Руководитель строительного отдела Идаского региона Департамента шоссейных дорог Анти Пальми сказал "Северному побережью", что наши дорожно-строительные технологии и материалы не сильно отличаются от тех, что применяются, например, в Финляндии или Швеции - просто там почва основания более устойчивая. Однако на дороги и почву значительное влияние оказывают погодные условия. "Эта зима была довольно суровой, и морозы двигали водяные и канализационные трассы", - отметил он.

Сам живущий в городе Раквере Пальми знает, что и там реновированное пару лет назад дорожное покрытие над водными трассами сильно пострадало. "Влияние холодной погоды может проникать до двухметровой глубины", - подчеркнул он, отметив, что заказчики работ должны быть очень внимательными при подготовке тендеров, чтобы не допустить уступок в качестве. "Но в то же время иногда и следует предпочесть экономичные решения".