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  • Три билборда на Пирита-теэ: Свободная партия раскритиковала центристов

Три билборда на Пирита-теэ: Свободная партия раскритиковала центристов

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Находящаяся в Рийгикогу в оппозиции Свободная партия продолжает свою агрессивную кампанию, в ходе которой используются плакаты, пишет Postimees.

Если в понедельник на размещенных на окраине Таллинна билбордах критике подвергся реформист Сийм Каллас, то вчера свободники высказали недовольство Центристской партией.

Вчера вечером на Пирита-теэ появились плакаты, которые сообщают жителям и гостям столицы, что Центристская партия тратит миллионы евро налогоплательщиков на закупку передач на враждебном по отношению к Эстонии телеканале ПБК.

На плакатах, установленных по заказу Свободной партии, красуется следующий текст: "ПБК - враждебно настроенный по отношению к Эстонии телеканал", "ПБК получает миллионы евро таллиннских налогоплательщиков за рекламу центристов" и "Юри, в чьих интересах вращается городское колесо?".

В понедельник председатель Свободной партии Артур Тальвик пообещал, что посвященные Сийму Калласу и ВЭБ-фонду плакаты будут не последними.

Согласно опубликованному сегодня исследованию Turu-uuringute AS, Свободная партия опустилась на последнее место таблицы рейтинга. Поддержка партии составляет три процента.

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