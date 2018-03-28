Три билборда на Пирита-теэ: Свободная партия раскритиковала центристов

Если в понедельник на размещенных на окраине Таллинна билбордах критике подвергся реформист Сийм Каллас, то вчера свободники высказали недовольство Центристской партией.

Вчера вечером на Пирита-теэ появились плакаты, которые сообщают жителям и гостям столицы, что Центристская партия тратит миллионы евро налогоплательщиков на закупку передач на враждебном по отношению к Эстонии телеканале ПБК.

На плакатах, установленных по заказу Свободной партии, красуется следующий текст: "ПБК - враждебно настроенный по отношению к Эстонии телеканал", "ПБК получает миллионы евро таллиннских налогоплательщиков за рекламу центристов" и "Юри, в чьих интересах вращается городское колесо?".

В понедельник председатель Свободной партии Артур Тальвик пообещал, что посвященные Сийму Калласу и ВЭБ-фонду плакаты будут не последними.