На ярмарке труда в Йыхви предложат около 1000 рабочих мест
28 марта 2018 г., 8:00
В среду, 28 марта, в Йыхвиском концертном доме пройдет ярмарка труда, на которой 50 работодателей предложат около 1000 вакансий в различных сферах.
Об этом сообщила Касса страхования от безработицы, отметив, что мероприятие пройдет с 11 до 14 часов.
Работодатели смогут предложить около 1000 рабочих мест, из которых примерно 800 находятся в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee. Также будет предлагаться возможность пройти трудовую практику, подходящие для себя предложения о работе найдут также люди с пониженной трудоспособностью и молодые люди.
В Ида-Вируском уезде свыше 6000 безработных, из которых более 400 - жители волости Йыхви.