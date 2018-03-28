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На ярмарке труда в Йыхви предложат около 1000 рабочих мест

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Йыхви.

ФОТО: Raigo Pajula

В среду, 28 марта, в Йыхвиском концертном доме пройдет ярмарка труда, на которой 50 работодателей предложат около 1000 вакансий в различных сферах.

Об этом сообщила Касса страхования от безработицы, отметив, что мероприятие пройдет с 11 до 14 часов.

Работодатели смогут предложить около 1000 рабочих мест, из которых примерно 800 находятся в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee. Также будет предлагаться возможность пройти трудовую практику, подходящие для себя предложения о работе найдут также люди с пониженной трудоспособностью и молодые люди. 

В Ида-Вируском уезде свыше 6000 безработных, из которых более 400 - жители волости Йыхви.

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