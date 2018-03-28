На ярмарке труда в Йыхви предложат около 1000 рабочих мест

Об этом сообщила Касса страхования от безработицы, отметив, что мероприятие пройдет с 11 до 14 часов.

Работодатели смогут предложить около 1000 рабочих мест, из которых примерно 800 находятся в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee. Также будет предлагаться возможность пройти трудовую практику, подходящие для себя предложения о работе найдут также люди с пониженной трудоспособностью и молодые люди.