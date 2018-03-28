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В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в "Зимней вишне"

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ФОТО: Kommersant Photo Agency/Kommersant

В России в среду, 28 марта, согласно указу президента Владимира Путина, начался общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, пишет Newsru.com.

Сегодня на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу, отмечает РИА "Новости".

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании оперативного штаба заявил, что семьи жертв получат по 1 млн рублей и по 2 млн рублей, если погибших двое. По словам представителя муниципального предприятия "Спецбюро", которое занимается организацией траурных мероприятий, все приготовления к похоронам начались еще в понедельник, 26 марта.

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