В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в "Зимней вишне"

Сегодня на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу, отмечает РИА "Новости" .

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании оперативного штаба заявил, что семьи жертв получат по 1 млн рублей и по 2 млн рублей, если погибших двое. По словам представителя муниципального предприятия "Спецбюро", которое занимается организацией траурных мероприятий, все приготовления к похоронам начались еще в понедельник, 26 марта.