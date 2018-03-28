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Фуркад: "Надо отменять все разрешения на использование допинга"

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ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Собравший все индивидуальные призы биатлонного сезона Мартин Фуркад высказался против использования спортсменами терапевтических исключений, которые позволяют некоторым спортсменам легально употреблять запрещенные препараты, содержащие допинг.

«Лично у меня нет никаких терапевтических исключений. В целом я против этого. Правила должны быть одни для всех. Впрочем, это было бы несправедливо по отношению к диабетикам, которые просто физически не могут бегать без запрещённых препаратов. Знаете, спорт вообще несправедлив. Кому-то дана мощная мускулатура, у других – объём лёгких больше, у третьих – сердце работает лучше. Никому же не приходит мысль как-то всё это уравнивать.

Конечно, я бы хотел знать, какие запрещённые препараты применяет мой соперник, но это интимный момент, врачебная тайна. Здесь как посмотреть. Если Йоханнес Бё оформит терапевтическое исключение, я вряд ли пойму почему, а для него это может быть жизненно важно. Хотелось, чтобы все терапевтические исключения отменили, но я не верю, что это произойдёт», — сказал Фуркад в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

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