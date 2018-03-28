Фуркад: "Надо отменять все разрешения на использование допинга"

«Лично у меня нет никаких терапевтических исключений. В целом я против этого. Правила должны быть одни для всех. Впрочем, это было бы несправедливо по отношению к диабетикам, которые просто физически не могут бегать без запрещённых препаратов. Знаете, спорт вообще несправедлив. Кому-то дана мощная мускулатура, у других – объём лёгких больше, у третьих – сердце работает лучше. Никому же не приходит мысль как-то всё это уравнивать.