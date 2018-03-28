Не получивший лечения ребенок умер от СПИДа в Таллиннской детской больнице

Маленькие носители ВИЧ

В прошлом году в Эстонии были диагностированы 219 новых случаев ВИЧ, доля женщин в которых была 33 процента. Зараженных в возрасте 15-19 лет было двое, моложе – ни одного.

В 2016 году ВИЧ диагностировали у троих в возрасте 15-19 лет, в 2015 году – у одного ребенка в возрасте 5-9 лет, и у пяти детей в возрасте 5-19 лет.

Больше всего ВИЧ диагностировали у молодых людей в 2001 году, когда вирус был выявлен у 528 подростков в возрасте 15-19 лет, детей в возрасте 10-14 лет и трех новорожденных.

В период с 2000 по 2017 годы ВИЧ был диагностирован у 49 детей в возрасте 0-4 лет, у четырех детей в возрасте 5-9 лет, 63 детей в возрасте 10-14 лет и у 1668 подростков в возрасте 15-19 лет.

В последние три года не было ни одного случая, когда вирус передался от матери к ребенку.

Источник: Департамент здоровья

Член правления Союза защиты детей Тыну Поопуу: нам нужна сетевая работа, охватывающая все общество

Печально читать, что ребенок погиб из-за болезни, которая сейчас скорее является хронической и поддается контролю при помощи лекарств.

Здоровье детей должно находиться под контролем специалистов, начиная с медицинской помощи первичного уровня – нужны регулярные доверительные контакты с семейным врачом. Кроме того, детей школьного возраста на основании четкой системы наблюдают школьные медсестры. Внесенную ранее информацию о здоровье специалисты от здравоохранения могут прочесть при помощи э-здоровья.

Таким образом, внесенное в Конвенцию по защите детей право ребенка получить лучшую врачебную помощь будет выполнено. Если что-то не так, можно вмешаться. Поскольку способности родителей справляться с возникающими трудностями очень различаются, специалисты могут им помочь как в плане взятия на себя ответственности, так и с преодолением проблем. Каждый работник системы здравоохранения, который заметил, что родители не справляются, по Закону о защите детей, обязан проинформировать специалиста самоуправления по защите детей.

В своих прежних высказываниях Союз защиты детей подчеркивал, что ради благополучия ребенка кроме родителей и других, сталкивающихся с ребенком взрослых, вроде учителей, родителей согрупников и одноклассников, школьных медицинских сестер, работников по защите детей, соседей, семейных врачей и все равно кого – все должны сотрудничать. И не в виде распространения информации или заполнения документов, предусмотренных сетевой работой – каждый взрослый должен замечать и сообщать о нуждающемся в помощи ребенке.

Куда и кому? Например, по круглосуточному телефону помощи детям 11 611.

Каждый соприкасающийся с ребенком специалист должен найти в себе смелость взять ответственность и пообщаться с другими специалистами, которые тоже могут помочь в отстаивании интересов ребенка. Только охватывающая все общество сетевая работа может помочь отстоять интересы ребенка, чьи родители не могут или не в состоянии этого по каким-то причинам сделать сами.

Отказ от переливания крови создал прецедент

Самым известным в Эстонии случаем оставления ребенка без лечения стал случай 20-летней давности, когда родители – свидетели Иеговы - отказались от переливания крови для своего родившегося с резус-конфликтом ребенка, из-за чего новорожденный умер через три дня. Суд вынес родителям оправдательный приговор.

Трагичная история свидетелей Иеговы Виктории и Николая Мельниченко было одной из главных тем для судебных новостей в 2001 году. 4 июля 1997 года у Мельниченко родилась дочь, у которой проявился резус-конфликт. Для спасения жизни ребенка нужна была простая процедура – переливание крови.

Верующие родители не позволили врачам сделать ребенку процедуру, объяснив это религиозными убеждениями. Дочь Мельниченко умерла через три дня, и Пыхьяская окружная прокуратура предъявила им обвинение в причинении смерти по недосмотру.

Позиция Мельченко была такова, что их ребенок умер не из-за не сделанного переливания крови, а из-за тяжелых проблем со здоровьем. «Свидетели Иеговы верят, что кровь священна, - объяснил тогдашний пресс-секретарь организации Танель Кальюлайд. – В библии велят воздерживаться от крови. Свидетели Иеговы признают 99,9 процента методов лечения и ищут лучшую врачебную помощь. Единственное, от чего они отказываются, аллогенная (чужая) кровь».

Работавший тогда прокурором Маргус Курм поддержал в суде мнение экспертов, которые были уверены, что переливание помогло бы полному выздоровлению ребенка. И хотя по закону Мельниченко грозило до трех лет тюрьмы, прокурор попросил не наказывать родителей реальным заключением, отдав их на поруки.

Таллиннский городской суд (сейчас – Харьюский уездный суд) из-за отсутствия состава преступления полностью оправдал Мельниченко в 2001 году. Прокурор отказался от права обжаловать приговор.

Результатом этой истории стало то, что в Эстонии узаконили ситуацию, когда врачи могут давать жизненноважное для ребенка лечение только в том случае, если родители не против этого. Начиная с 2010 года, в Эстонии действует закон, который позволяет врачу как спецопекуну в интересах здоровья ребенка отправить его на одну-две процедуры, и при принятии ответственности за данные процедуры он становится важнее, чем биологические родители ребенка.