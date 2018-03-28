Немецкие политики не хотят обрывать диалог с Россией

Те, кто говорят о смягчении санкций против России, "ослабляют наши позиции и позиции Европы в целом", считает он. Вебер при этом высказался за поиск новых каналов для диалога с Кремлем, пишет DW.com.

"Есть сильная международная реакция на дело Скрипаля - за ней не должно последовать никакого конкурса по перевыполнению", - сказал председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген журналу Spiegel. Так, он высказался против бойкота ЧМ-2018 по футболу в России: "Спорт в этом списке последствий должен стоят в конце - здесь речь всегда идет о взаимопонимании между народами".

Эксперт по внешнеполитическим вопросам консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт в свою очередь добавил, что не считает бойкот международных спортивных соревнований "умным методом дипломатии". За то, чтобы на чемпионат в России не ехали никакие германские официальные лица, кроме министра спорта, выступает представитель партии "зеленых" Омид Нурипур.