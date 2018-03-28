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  • Аналитики составили рейтинг городов мира с самой дорогой арендой жилья

Аналитики составили рейтинг городов мира с самой дорогой арендой жилья

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ФОТО: Rainer Junker/PantherMedia / Rainer Junker

Эксперты составили рейтинг городов мира с самой дорогой арендой массового жилья. Все три первых места заняли американские мегаполисы. Также в списке города Великобритании, Ирландии, Австралии и Франции. В рейтинге также оказалась Москва, правда, не в первой десятке, пишет  Realty.newsru.com cо ссылкой на РБК и "Ведомости".

650 долларов в неделю в среднем платят за съемную квартиру жители американского Сан-Франциско, который занял почетное первое место в рейтинге. По оценкам аналитиков, именно в этом городе крайне высокий спрос на аренду жилья молодыми специалистами из высокотехнологичного сектора. Там ощущается острый дефицит предложения на рынке недвижимости.

На втором и третьем местах оказались другие американские города - Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Там за аренду придется выложить в среднем 570 и 550 долларов в неделю соответственно.

На четвертой строчке списка расположилась столица Великобритании. В Лондоне аренда стандартной квартиры обойдется в среднем в 500 долларов в неделю. Также в десятку вошли Дублин, Чикаго, Сидней, Гонконг и Майами. Замыкает десятку лидеров Париж со ставкой 430 долларов в неделю.

Москва оказалась на 29-й строчке рейтинга. В столице России в среднем стандартная квартира в аренду обойдется в 160 долларов в неделю.

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