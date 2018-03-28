СМИ: повышение пошлин на китайский экспорт ударит по США больше, чем по Китаю

В редакционной статье отмечается, что "Китай недавно завершил подготовку списка товаров с тарифами на американские товары в ответ на действия США, список товаров вскоре будет опубликован".

"Этот список будет включать основные статьи китайского импорта из США и станет тяжелым ударом по Вашингтону, который размахивает дубинкой торговой войны", - считает издание.

Оно пишет, что "по сравнению с китайским списком американский нанесет больше ударов по самим США, чем по Китаю".

"И чем жестче будут действия Вашингтона, тем сильнее будет негативное влияние для него самого", - добавляет газета.

Она указывает, что наличие на рынке США дешевых и качественных китайских товаров выгодно американскому населению, а сокращение их количества приведет к росту цен. В то же время пошлины Китая на американские товары в качестве ответных мер "нанесут удар по экспорту США, подстегнут безработицу и навредят американской экономике".