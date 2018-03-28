Видео: в центре Миннеаполиса выставлен на продажу замок Гарри Поттера

Особняк занимает площадь более 418 м2, и кажется, что на каждом квадратном метре найдется что-то своеобразное или изящное. Джефф Арундел купил дом в 2002 году и потратил семь лет жизни на превращение его в сказочный замок.

В доме три спальни и три ванных комнаты, есть дворик с вековым раскидистым деревом, а на крыше - терраса. "У каждого, кто видит это, возникают свои идеи - от магазина и бутик-отеля до ресторана и частного клуба", - указывает он.

Арундел говорит, что его предложение вызывает огромный интерес у покупателей, и желающим купить дом стоит поторопиться: на этой неделе уже было пять просмотров. «Люди смотрят на меня и говорят: "Эй, Джефф, почему ты не сделаешь тут ресторан?" Но теперь я готов передать это кому-то другому», - говорит собственник сказочного замка.