У Месси не выдержали нервы

Подопечные Хорхе Сампаоли повторили наихудший результат за всю историю команды, в третий раз уступив с таким счетом.

В 1958 году Аргентину разгромила 6:1 Чехословакия, а в 2009-м – Боливия.

У испанцев впервые на взрослом уровне отличися хет-триком Иско, отличившийся на 27-й, 52-й и 74-й минутах. Также он стал первым с 2003 года игроком «Реала», отметившимся хет-триком за сборную Испании – тогда это сделал Фернандо Морьентес.

А Лионель Месси, который не попал в заявку на матч из-за травмы,не смог спокойно смотреть как его команду громит "Красная Фурия" покинул трибуны после того, как отличились Яго Апсас и Иско.

Форвард «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста после матча поделился мнением о критике в адрес Лионеля Месси.