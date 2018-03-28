У Месси не выдержали нервы

Сборная Испании нанесла разгромное поражение в товарищеском матче команде Аргентины 6:1.
Подопечные Хорхе Сампаоли повторили наихудший результат за всю историю команды, в третий раз уступив с таким счетом.
В 1958 году Аргентину разгромила 6:1 Чехословакия, а в 2009-м – Боливия.
У испанцев впервые на взрослом уровне отличися хет-триком Иско, отличившийся на 27-й, 52-й и 74-й минутах. Также он стал первым с 2003 года игроком «Реала», отметившимся хет-триком за сборную Испании – тогда это сделал Фернандо Морьентес.
А Лионель Месси, который не попал в заявку на матч из-за травмы,не смог спокойно смотреть как его команду громит "Красная Фурия" покинул трибуны после того, как отличились Яго Апсас и Иско.
Форвард «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста после матча поделился мнением о критике в адрес Лионеля Месси.
«В Аргентине любят критиковать Месси. Сегодня они увидели, что у них за сборная без него. Аргентинцы должны молиться на Месси, они должны быть благодарны ему. Если бы у них не было Месси, как бы они сводили концы с концами?», – сказал Коста.