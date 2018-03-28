Названы победители проектов "Фасады - в порядок!" и "Дворы - в порядок!" Среди них мог быть и ваш дом

Всего в 2017 году в рамках проекта "Фасады - в порядок!" были поддержаны работы, проводимые девятью квартирными товариществами. Шесть из них завершили работы в минувшем году, еще шесть в 2017 году завершили работы, начатые в 2016 году. Среди этих двенадцати и были отобраны четыре победителя.

Премию в 4000 евро, предусмотренную победителю проекта "Фасады - в порядок!", решено разделить между четырьмя объектами: бульвар Сыпрузе, 246, улица Вильде, 87, улица Ристи, 7B и улица Вийральта, 7. Каждое из квартирных товариществ получит по 1000 евро.

В проекте "Дворы - в порядок!" также определены лучшие. Комиссии районных управ представили городской комиссии 19 лучших приведенных в порядок дворовых территорий квартирных товариществ из 76, участвовавших в проекте "Дворы - в порядок!". Городская комиссия признала победителями конкурса три дворовые территории: КТ "Каппели, 4", КТ "Уганди" и КТ "Ул. Кылвику, 13".

Между ними будет поровну разделена премиальная сумма в 3000 евро.

Квартирное товарищество "Каппели, 4" полностью привело дворовую территорию в порядок, создало между зданиями и сараями автостоянку, реконструировало крышу надворной постройки, организовало место для отдыха, привело в порядок въезд и обновило озеленение. Работы обошлись в 22 896 евро, из которых 13 737 составила предоставляемая городом субсидия.

Квартирное товарищество "Уганди" создало места для парковки автомобилей и произвело их разметку, привело в порядок асфальтовое покрытие подъездного пути, создало игровую площадку. Работы обошлись в 35 861 евро, субсидии было получено 14 003 евро.