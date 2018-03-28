Выезд на перекресток на красный свет привел к аварии с участием трех автомобилей
28 марта 2018 г., 9:42
Во вторник, 27 марта, около 08.28 в Таллинне на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Пирни произошла авария, в результате которой пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
По предварительным данным, управлявший автомобилем Opel Astra 79-летний мужчина выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем BMW 320D, за рулем которого находился 36-летний мужчина. От полученного удара Opel отбросило на грузовой автомобиль Scania, которым управлял 62-летний мужчина.
Водителя Opel с места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.