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  • Выезд на перекресток на красный свет привел к аварии с участием трех автомобилей

Выезд на перекресток на красный свет привел к аварии с участием трех автомобилей

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Во вторник, 27 марта, около 08.28 в Таллинне на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Пирни произошла авария, в результате которой пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, управлявший автомобилем Opel Astra 79-летний мужчина выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем BMW 320D, за рулем которого находился 36-летний мужчина. От полученного удара Opel отбросило на грузовой автомобиль Scania, которым управлял 62-летний мужчина.

Водителя Opel с места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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