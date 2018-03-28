Участник пожарной эвакуации из нарвского кинотеатра: сигнализацию выключали, люди смотрели фильм дальше

Пожар в нарвском торгово-развлекательном центре Astri произошел 19 января 2013 года - горели автомобили на подземной парковке, по зданию распространялись дым и запах гари. Тогда эвакуировали порядка трехсот человек, включая зрителей из кинотеатра на третьем этаже.
Упоминание о том чрезвычайном происшествии пятилетней давности во вчерашней статье заставило непосредственного участника события вспомнить, что эвакуация происходила не так уж и быстро-гладко.
Андрей, его жена и ребенок - жители города Кохтла-Ярве - в нарвском кинотеатре в ту субботу смотрели, насколько им помнится, «Жизнь Пи». Мужчина описывает, как развивались события во время недосмотренного сеанса: «Сработала сигнализация. Ее выключили, а мы дальше сидели и смотрели фильм. Потом второй раз сработала - и ее опять выключили, и после этого люди в зале почуяли запах гари. Все, кто были в кинотеатре - больше половины зала было - начали выходить, и только тогда, когда мы выходили из зала, появилась девушка - работница кинотеатра, которая сказала: „Спокойно выходим, все в порядке, горят машины на парковке“. В трехэтажном здании торгового центра людей уже не было, я видел только девушку эту и одного охранника, не считая нас, кто вышли из нашего кинозала».
По словам Андрея, даже когда в зале почувствовали запах пожара - это после уже дважды выключавшейся сирены, паники не возникло. Но только тогда зрители «стали выходить довольно шустро».
Также Андрей отметил, что в кинозале не заперта только дверь сзади наверху, откуда зрители входят в зал. Нижняя же дверь - у киноэкрана - закрыта, и ее открывает работник кинотеатра в самом конце сеанса.
Во время экстренной эвакуации сам Андрей, похоже, ослушался указаний охранника, направившись вниз не по лестнице в железобетонной башне, а обычным путем - через атриум торгово-развлекательного центра. Он так решил, чтобы попасть на парковку и поскорее забрать оттуда автомобиль. На нулевом этаже здания Андрей оказался далеко не один - были и другие, желавшие выехать из опасного места, и на выезде возник даже небольшой затор, в который уперлась приехавшая полицейская машина.
Следует отметить, что за минувшие годы кинотеатр в нарвском Astri был отчасти перестроен в связи с тем, что в 2016 году его оператором стала коммерческая сеть Apollo (прежде управляла сеть Forum Cinemas). Есть основания надеяться, что некоторые уроки из реального опыта эвакуации зрителей были извлечены.
Исполнительный директор Apollo Kino Рауно Стюфф накануне сообщил порталу Rus.Postimees, что они уделяют много внимания безопасности клиентов и занимаются этим вопросом ежедневно. «Сотрудники Apollo Kino обучены правильно реагировать на подобные чрезвычайные ситуации, имеются конкретные инструкции, как вести себя в случае опасности и быстро и безопасно эвакуировать клиентов. Мы регулярно проводим внутренние учения, чтобы убедиться, что все функционирует так, как надо. Кроме того, у нас постоянно проходят эвакуационные учения в сотрудничестве с торговыми центрами, в которых расположены наши кинотеатры».