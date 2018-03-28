Участник пожарной эвакуации из нарвского кинотеатра: сигнализацию выключали, люди смотрели фильм дальше

Упоминание о том чрезвычайном происшествии пятилетней давности во вчерашней статье заставило непосредственного участника события вспомнить, что эвакуация происходила не так уж и быстро-гладко.

Андрей, его жена и ребенок - жители города Кохтла-Ярве - в нарвском кинотеатре в ту субботу смотрели, насколько им помнится, «Жизнь Пи». Мужчина описывает, как развивались события во время недосмотренного сеанса: «Сработала сигнализация. Ее выключили, а мы дальше сидели и смотрели фильм. Потом второй раз сработала - и ее опять выключили, и после этого люди в зале почуяли запах гари. Все, кто были в кинотеатре - больше половины зала было - начали выходить, и только тогда, когда мы выходили из зала, появилась девушка - работница кинотеатра, которая сказала: „Спокойно выходим, все в порядке, горят машины на парковке“. В трехэтажном здании торгового центра людей уже не было, я видел только девушку эту и одного охранника, не считая нас, кто вышли из нашего кинозала».

По словам Андрея, даже когда в зале почувствовали запах пожара - это после уже дважды выключавшейся сирены, паники не возникло. Но только тогда зрители «стали выходить довольно шустро».

Также Андрей отметил, что в кинозале не заперта только дверь сзади наверху, откуда зрители входят в зал. Нижняя же дверь - у киноэкрана - закрыта, и ее открывает работник кинотеатра в самом конце сеанса.

Во время экстренной эвакуации сам Андрей, похоже, ослушался указаний охранника, направившись вниз не по лестнице в железобетонной башне, а обычным путем - через атриум торгово-развлекательного центра. Он так решил, чтобы попасть на парковку и поскорее забрать оттуда автомобиль. На нулевом этаже здания Андрей оказался далеко не один - были и другие, желавшие выехать из опасного места, и на выезде возник даже небольшой затор, в который уперлась приехавшая полицейская машина.

Следует отметить, что за минувшие годы кинотеатр в нарвском Astri был отчасти перестроен в связи с тем, что в 2016 году его оператором стала коммерческая сеть Apollo (прежде управляла сеть Forum Cinemas). Есть основания надеяться, что некоторые уроки из реального опыта эвакуации зрителей были извлечены.