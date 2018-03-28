Глава Пентагон: в Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами

"Российские элементы" передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат - к той территории, где стороны могут проводить операции, рассказывает Мэттис. Однако они, по его словам, подошли слишком близко к позициям солдат США. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт тогда связался тогда с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили, пишет DW.com.

Мэттис не упомянул о том, когда именно это произошло, однако 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов. Российские наемники передвигались в районе Дейр-эз-Зора с тем, чтобы узнать о боевых позициях войск США, уточняет AFP со ссылкой на источники.