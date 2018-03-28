Подчуфарова: "B сборной России нет человеческого отношения к спортсменам"

«Хочется, чтобы тренеры брали на себя ответственность за то, что происходит в команде, чтобы был какой-то ответ со стороны официальных лиц. Когда я предлагаю взять на себя ответственность и сделать так, как считаю нужным, мне отвечают, что так нельзя, надо делать только то, что мне скажут. Не знаю, как на это реагировать. В защиту Тани Акимовой хочу сказать, что в команде всё обстоит именно так, как она говорила. Обратной связи от тренеров сборной вообще нет. Думаю, взаимодействие спортсмен – тренер должно быть не таким, каким как в нашей команде в этом году. Поддерживаю Акимову в каждом её высказывании.

Не в моей компетенции рассуждать, нужно ли менять тренеров. Но то, что было в этом сезоне, лично меня не устраивало. Главное даже относительно тренерского профессионализма – человеческие качества, но в этом году мы этого не наблюдали. Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того как уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше – ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года, но от него я ничего вообще не слышала. Для меня всегда в приоритете человеческое отношение к спортсмену со стороны тренеров. В команде Норицына это было, а в нынешней – нет», – сказала Подчуфарова во время прямого эфира в сети «Инстаграм».