Чесотка, синяки и отравление психотропными веществами: увиденное в таллиннском доме престарелых привело к серьезным обвинениям

"Это просто убийственно: отравление медикаментами в стенах дома по уходу и чесотка!" - негодует Елена. ФОТО: Архив читательницы.

По словам Елены, она пыталась выяснить, что происходит, у сотрудников, дело дошло до конфликта, но объяснений она так и не получила.

«Я их каждый раз спрашивала, почему такие проблемы, почему нет ухода, объясните, а они мне: мы не собираемся постоянно торчать возле вашей мамы, вы изначально ее нам такую привезли. Говорят, что я все придумала и придираюсь. Я не придираюсь, я хочу, чтобы был нормальный уход. Чтобы не было запаха. Чтобы кожа была чистая, нормальная. Чтобы она не падала, чтобы следили за ней как следует. Почему мне никто не может объяснить, когда она упала, почему она ударилась, почему у нее синяки, шишки?!» - возмущается она.

Добавим, что ежемесячно Елена платит за нахождение матери в этом доме 775 евро. И если учесть, что на 20 жильцов дома приходится шесть работников по уходу - вполне приемлемое количество, то произошедшее оставляет особенно тяжелый осадок.

Сейчас Елена занимается поиском нового дома по уходу. «Оставлять маму мы там не будем, потому что ее там просто угробят! - уверена она. - Но все-таки хочется выяснить, почему, если эти работники такие хорошие, после их смен такое случается».

Не видят оснований для увольнения

«Информация, предоставленная Еленой, односторонняя», - заявил директор дома по уходу Калев-Мартин Мяги, который подробно описал, как происходит поступление и раздача лекарств в их учреждении.

В самом доме престарелых нет врачей – за здоровьем постояльцев наблюдают семейные врачи и врачи-специалисты, которые при необходимости выписывают рецепты на соответствующие лекарства и корректируют схему лечения. В соответствии с договором, представители клиента или уполномоченные им лица покупают рецептурные лекарства и приносят их в дом по уходу. Представителем Марии является ее дочь Елена, именно она покупала и приносила ей лекарства.

Кроме того, раз в неделю в дом по уходу приходит медсестра, которая помещает недельную дозу лекарств в дозаторы, в соответствии с индивидуальными схемами лечения каждого из жильцов. Она же отвечает за оборот лекарств. Из дозатора медикаменты берет и передает постояльцу работник дома по уходу - в соответствии с назначенным днем и временем. Сестра постоянно контролирует, как используются дозаторы.

Но, несмотря на отлаженную систему контроля, пациентка попала в больницу с серьезным отравлением медикаментами. Как это произошло? Мяги объясняет это тем, что недавно лечащий врач скорректировал лечение другого заболевания Марии и изменил дозу галоперидола - того самого препарата, с отравлением которым, как предполагается, Мария и попала в больницу.

«Дом по уходу за пожилыми не травил клиентку психотропными лекарствами, а следовал лечебной схеме, составленной семейным врачом», - подчеркивает Мяги.