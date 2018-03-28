Нехватка парковочных мест вынуждает жильцов домов нарушать закон: штрафы выписывают все чаще

Оказывается, Кати была не единственной, которую ожидал неприятный сюрприз. За первые два месяца текущего года за нарушение правил парковки парковочные контролеры Тартуской мэрии выписали 671 штраф.

Мест не хватает

«У нашего дома мало парковочных мест. Я приехала вечером, на земле лежал снег. Нашла местечко и припарковала машину, - рассказала Кати Грауберг Лонгхерст. А утром я обнаружила штраф в 20 евро за парковку на тротуаре».

Грауберг отмечает, что нехватка парковочных мест в Аннелинна является серьезной проблемой. «Конечно, кто-то может мне сказать, чтобы я парковалась у магазина Prisma, где есть места. Но когда у тебя два маленьких ребенка и сумки с продуктами, то хочется подъехать к дому поближе, а не идти пешком», - отметила она.

Неправильно припаркованный автомобиль по адресу Анне, 77. ФОТО: Tartu linnavalitsus

Заведующий городской службой организации дорожного движения Мартин Нелис отметил, что из-за большого количества автомобилей в Аннелинна постоянно фиксируются нарушения правил парковки – машины оставляют на тротуарах и газоне.

В специальном отчете говорится, что жильцы домов не хотят ставить машины на парковках магазинов, поскольку предпочитают парковать транспортное средство у дома. За соблюдением правил парковки в Тарту следят сотрудники соответствующего отдела.

По словам заведующей процессуальной службой Тарту Юлле Неэме, в 2017 году они назначили 4906 штрафов, а в 5337 случаях контролеры ограничились предупреждением. За первые два месяца текущего года штрафы получили 671 водитель. Предупреждение сделали в 660 случаях.

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм отметил, что проблемы с парковкой в Аннелинна только усугубляются. «Ситуация непростая. Надо найти оптимальное решение сложившейся ситуации», - отметил он.

Не достигнуть консенсуса

До сего времени мэрия решала проблему двумя способами: оказывала финансовую помощь квартирным товариществам для расширения имеющихся парковок, а также строила на городские деньги общественные парковки.

В этом году на решение проблем с парковкой квартирным товариществам будет выделено около 175 000 евро, что почти на 100 000 больше, чем годом ранее. «Это говорит о том, что товарищества заинтересованы в решении проблем с парковкой», - отметил вице-мэр. По словам Тамма, проблема сохраняется у девятиэтажек в Аннелинна, поскольку жильцы домов не подают ходатайств, так как они не могут договориться о расширении парковки.

В Аннелинна имеется несколько общественных парковок, где свои автомобили могут оставлять не только клиенты магазинов, но и местные жители. Например, такие парковки есть на Калда-теэ, 5, Уус, 63d и Анне 67а.