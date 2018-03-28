«Jysk» меняет стратегию в странах Балтии и Беларуси

«Проведенные исследования в Литве, Латвии и Эстонии показали, что жители стран Балтии воспринимают нас как магазины мелочей для дома и быта. В тоже время последние три года наша команда сильно работала над усилением ассортимента мебели, матрассов, товаров для спальни и ванной комнаты. К тому же, в Балтии меняется поведение потребителей. Если раньше покупатели самое большое внимание уделяли цене, не обращая внимания на качество, то сейчас все больше людей выбирают качественный товар. Новая стратегия наших магазинов – предлагать хорошее качество по лучшей на рынке цене. К тому же, наша сеть магазинов решила стал послом датского образа жизни – хюгге. Ведь никому не секрет, что датчане – одни из самых счастливых людей в мире, поскольку умеют создавать уют и комфорт вокруг себя каждую минуту. Это постараемся передать нашим покупателям, чтобы индекс счастья в странах Балтии вырос. Такова миссия нашего предприятия», - говорит представитель компании «Jysk» на рынке Балтии и Республики Беларусь, директор ООО «Do It», Даце Зундуре.

Согласно новой стратегии, был создан новый формат магазинов «JYSK», который последние годы тестировался в разных странах. В 2017 году была начата программа реконструкции существующих магазинов «JYSK» в новый скандинавский формат. На данный момент магазины нового формата работают в Вильнюсе и Каунасе (ТЦ «Нордика», «Молас»), в Риге и в Даугавпилсе (ТЦ «Домина» и «Spice»), в Пярну, Тарту, Хаапсалу, Курессаре, , а также в Минске и в Бресте. До 2021 года «JYSK» планирует провести реконструкцию всех старых магазинов. «Новый формат делает наши магазины более скандинавскими и уютнее для покупателей. Появилась студия матрасов, поменялась выкладка товаров, стало удобнее и быстрее закупаться», - говорит Даце Зундуре. Реконструкция одного магазина обходится компании до 600 тысяч евро, так что общие инвестиции на введение новой стратегии составят около 20 миллионов евро.

В создании товаров «JYSK» в последние годы участвуют датские дизайнеры, которые следят и проводят обучения сотрудников, чтобы каждая вещь соотвествовала четырем разработанным скандинавским стилям, отвечающим принципам хюгге. По словам Д. Зундуре, на данный момент товары по заказу и проектам «JYSK» производятся в 21 стране мира. Часть товара импортируется непосредственно из Дании. «Благодаря тому, что заказы производства товаров идут для всей мировой сети JYSK, мы можем предложить покупателям самые выгодные цены. Работа над ними ведется каждый день», - говорит Д. Зундуре.

За ближайшие 5 лет «JYSK» во всем мире планирует увеличить число своих магазинов в до 5000, из которых 35 магазинов в странах Балтии и 40 - в Республике Беларусь, с инвестициями в 40 миллионов евро, усилив свои позиции в этом регионе.