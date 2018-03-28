Будет ли в Тарту построен новый бизнес-центр?

Тартуская городская управа инициировала детальную планировку на принадлежащем известному предпринимателю Нейнару Сели участке близ Lõunakeskus, чтобы изучить возможность строительства на нем нескольких офисных зданий, пишет Tartu Postimees.
Сейчас на этом участке на месте бывшего Института физики уже находится бизнес-центр под названием Novapolis. Однако принадлежащая Сели фирма FI Kinnisvara, по словам его сына, члена правления фирмы Кристо Сели, намеревается построить рядом здания брутто-площадью более 22 000 м2. Максимальная высота зданий может составить до восьми этажей.
По словам Сели, фирма намеревается предложить офисные помещения в здании Novapolis тем предприятиям, которым не обязательно находиться в центре города, но зато они хотят иметь бесплатные парковочные места и хорошую логистику.