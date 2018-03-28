Будет ли в Тарту построен новый бизнес-центр?

Сейчас на этом участке на месте бывшего Института физики уже находится бизнес-центр под названием Novapolis. Однако принадлежащая Сели фирма FI Kinnisvara, по словам его сына, члена правления фирмы Кристо Сели, намеревается построить рядом здания брутто-площадью более 22 000 м2. Максимальная высота зданий может составить до восьми этажей.