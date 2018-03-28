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СМИ опубликовали презентацию Лондона по "делу Скрипаля", убедившую западные страны выслать российских дипломатов МИД РФ: это провал Терезы Мэй!

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ФОТО: SIMON DAWSON/REUTERS/Scanpix

В средства массовой информации попала электронная презентация по "делу Скрипаля", которая была показана представителям иностранных дипмиссий на брифинге в посольстве Великобритании в Москве. В презентации фактически повторяются уже озвученные официальным Лондоном тезисы об ответственности Кремля за химатаку в Солсбери. Однако, согласно тексту презентации, Россия была перенесена из категории " виновна с высокой долей вероятности" в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в категорию "виновных без малейшего сомнения", пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, презентация (PDF), которая состоит всего из шести слайдов, включая титульный лист, была показана 22 марта и роздана в печатном виде 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств. Журналисты обращают внимание на то, что это произошло всего за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов из западных стран, пишет Newsru.com.

Вскоре в интервью изданию посол США в РФ Джон Хантсман пояснил, что именно эта презентация склонила союзников Великобритании к поддержке Лондона и присоединению к санкциям против российских дипломатов. По его словам, позиция Великобритании, отраженная в презентации, является "весьма убедительной". "Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом", - добавил он.

Журналистам также стало известно, что в ходе брифинга 22 марта посол Великобритании Лори Бристоу заявил, что "принцип действий России заключается в том, чтобы разобщать, вводить в заблуждение и сеять сомнения".

"В ближайшие месяцы ваша поддержка в том, что касается принятия мер по обеспечению безопасности каждого человека и нашей общей международной безопасности, будет иметь ключевое значение. Мы должны показать России, что она должна быть привлечена к ответственности за происшедшее", - подчеркнул он на встрече с иностранными дипломатами.

Захарова: "Это провал Терезы Мэй"

На публикации СМИ уже отреагировали в Москве. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона "крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением".

"Ну вот и все! "Коммерсант" раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к "делу Скрипалей", - написала она на своей странице в Facebook.

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", - подчеркнула Захарова.

Во вторник, 27 марта, Бельгия присоединилась к странам, решившим выслать одного российского дипломата в качестве ответа на химическую атаку в Солсбери. Власти Молдавии, в свою очередь, также объявили о выдворении трех членов дипмиссии из РФ.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек. Семь российских дипломатов будут высланы, еще три запроса на аккредитацию от России альянс не утвердит.

Кроме того, Ирландия решила выслать одного российского дипломата. Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов.

Аналогичные меры ранее приняли 16 стран Евросоюза, США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина. Первой о высылке 23 российских дипломатов в связи с химатакой в Солсбери объявила Великобритания. Россия дала на это зеркальный ответ.

МИД РФ: "Великобритания не заинтересована в выявлении истины относительно трагедии"

Отметим, что 27 марта также состоялась встреча директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова с представителями посольств ряда государств - партнеров по СНГ, в ходе которой обсуждалось "дело Скрипаля".

Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, дипломаты детально обсудили вопросы, "связанные с нагнетаемой Лондоном и его союзниками истерией вокруг якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании".

"Вновь было однозначно подтверждено, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему 4 марта инциденту в Солсбери. Тот факт, что Лондон отверг все российские предложения провести на этот счет полноформатные двусторонние консультации... и то, что все российские обращения с просьбой предоставить для изучения материалы следствия с целью совместного расследования были проигнорированы, подтверждает, что Великобритания не заинтересована в выявлении истины относительно трагедии", - уверены в Москве.

При этом в Министерстве иностранных дел РФ вновь выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Юлии Скрипаль, которая является гражданкой России. В ведомстве подчеркнули, что российским представителям в консульском отделе по-прежнему отказывают в доступе к ней.

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