Только что освобожденный убийца совершил новое преступление

Вчера Пиллер вновь предстал перед судом. На этот раз прокуратура обвиняет его в попытке убийства и серьезном нарушении общественного порядка.

В сентябре прошлого года, то есть буквально через несколько недель после освобождения, Пиллер участвовал в драке на улице Яама, надавав тумаков 22-летнему и 26-летнему мужчинам. В конце октября он совершил еще более жестокое преступление, когда на улице Алексанри напал с ножом на 41-летнего мужчину.

Согласно обвинению, 31 октября в ходе ссоры Пиллер ударил 41-летнего мужчину ножом в область груди, пробив молнию на кожаной куртке пострадавшего. За ударом последовала потасовка на улице, в ходе которой пострадавшему удалось дать отпор нападавшему, встать на ноги и устремиться прочь.

Однако это еще больше разгневало Пиллера. Он также поднялся, последовал за своей жертвой и ударил ее ножом в спину. Человек получил серьезные травмы.

На прошедшем вчера утром судебном заседании Пилле признал, что драка в сентябре имела место, но с обвинением в попытке убийства не согласился.