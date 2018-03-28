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  • Только что освобожденный убийца совершил новое преступление

Только что освобожденный убийца совершил новое преступление

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Сильвер Пиллер (стоит) в суде.

ФОТО: Jürgen Puistaja

В августе прошлого года 29-летний Сильвер Пиллер вышел на свободу после десяти лет тюрьмы. Он отбывал наказание за совершенное летом 2007 года в Тарту убийство. А именно в ходе попойки он до смерти избил дубиной собутыльника, пишет Tartu Postimees.

Вчера Пиллер вновь предстал перед судом. На этот раз прокуратура обвиняет его в попытке убийства и серьезном нарушении общественного порядка.

В сентябре прошлого года, то есть буквально через несколько недель после освобождения, Пиллер участвовал в драке на улице Яама, надавав тумаков 22-летнему и 26-летнему мужчинам. В конце октября он совершил еще более жестокое преступление, когда на улице Алексанри напал с ножом на 41-летнего мужчину.

Согласно обвинению, 31 октября в ходе ссоры Пиллер ударил 41-летнего мужчину ножом в область груди, пробив молнию на кожаной куртке пострадавшего. За ударом последовала потасовка на улице, в ходе которой пострадавшему удалось дать отпор нападавшему, встать на ноги и устремиться прочь.

Однако это еще больше разгневало Пиллера. Он также поднялся, последовал за своей жертвой и ударил ее ножом в спину. Человек получил серьезные травмы.

На прошедшем вчера утром судебном заседании Пилле признал, что драка в сентябре имела место, но с обвинением в попытке убийства не согласился.

За попытку убийства суд может назначить Пиллеру наказание в виде лишения свободы от восьми до 20 лет или пожизненное заключение. Судебные заседания Пиллера продолжатся в апреле.

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