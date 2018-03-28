МЧС назвало окончательное число жертв пожара в Кемерово

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал Аксенов в среду журналистам.

Он отметил, что "опознаны 27 человек, при этом по шести необходимо провести дополнительную экспертизу".

В свою очередь вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов затруднился ответить на вопрос, почему в Следственный комитет поступили заявления о 67 пропавших без вести.

"Следственная группа Следственного комитета работает в соответствии с теми требованиями, которые у них есть. Мы тоже видим вот эти вот небольшие цифры по разногласию. Вероятнее всего, на каком-то этапе они (цифры) будут сопоставляться, почему Следственный комитет делает такие выводы. Пока официальная цифра - 64 (погибших)", - сказал Чернов.

Данные инициативной группы

Ранее в среду активист Расим Яролиев сообщил, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", скорректировали свой список погибших и пропавших без вести.

"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - сказал Яролиев.

Он пояснил, что список сократился в том числе потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.