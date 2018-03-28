Воотеле Пяй: высылку дипломатов надо было отложить в свете трагедии в Кемерове

Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности. Но то, что это происходит в ситуации, когда соседний народ скорбит о десятках, а по неофициальным данным – о сотнях погибших трагической и мучительной смертью за закрытыми дверями в Кемерове, - пример головотяпства в стратегической коммуникации нашего государства.

Даже если оставить в стороне банальность дипломатической меры, момент Эстонией был выбран – хуже некуда. А выбор момента в государственной стратегической коммуникации и общественной дипломатии важен в первую очередь.

В неудачном выборе момента нельзя упрекнуть только Эстонию – Twitter пестрит полными самолюбования постами высокопоставленных политиков и дипломатов, и началась своего рода борьба: кто сможет выслать больше дипломатов? В каком свете это выставляет нас и какой выглядит Европа для простого россиянина? В стратегической коммуникации (и по сути) основными ценностями ЕС считаются солидарность и осознание ценности человеческой жизни, а на фоне нынешних событий наше руководство и подчиненные им институты повели себя не просто бесчеловечно, но и глубоко некомпетентно с точки зрения стратегической коммуникации.

Если оставить в стороне измерение человечности, вернее, его отсутствие, несколько травмирует несостоятельность нашей государственной коммуникации. В Доме Стенбока есть отдел, который ее координирует. Отдел, задача которого могла бы заключаться в картографировании изменившихся условий и их умелой эксплуатации (хоть это и цинично). Министры, с выражением почтения на лицах оставляющие траурные свечи перед российским посольством, под бдительными камерами ПБК (за что мы им платим?) и сердечные, но публичные соболезнования президенту Путину в свете страшной трагедии. Вот образ Эстонии, который хотелось бы продемонстрировать нашим восточным соседям.

Вместо этого мы укрепляем представление об Эстонии как мелочном русофобском государстве, которое вместе с соболезнованиями высылает в Москву дипломата. Слабо. В широком плане совместная кампания ЕС и США дает в руки Путину очередной образ жестокого внешнего врага, который сурово давит на скорбящую страну. Образ враждебного и бесчеловечного Запада, которым можно заполнить эфир и головы людей, обратив гнев в ненависть, указав на двойную мораль Запада и равнодушие в отношении жизней россиян.

Внутри России международные новости о массовой высылке российских дипломатов – фиговый листок, которым тамошняя администрация может прикрыть трагедию, произошедшую из-за пренебрежения госаппарата и олигархов. Трагедию, в результате которой заживо сгорели десятки детей за закрытыми дверями, которые, задыхаясь от угарного газа, посылали последние сообщения своим родителям и близким. Подлинное число погибших при пожаре в Кемерове, очевидно, до конца останется тайной, поскольку люди могут опознать своих родственников лишь на основе подписки о неразглашении.

Естественно, что договоренность стран, участвующих в кампании, была достигнута еще на прошлой неделе, и Кемерово стало неожиданностью, которую не смогли учесть. Но что это за бесчеловечная машина, которая настолько неспособна приспопобиться к новым условиям и изменить свою стратегию исходя из этого? Этих дипломатов можно было выслать и позже. В инфовойне с Россией Европа сама себе выстрелила в ногу, и на сей раз пуля застряла глубоко.

Жизнь одного французского полицейского для нас дороже, чем жизни десятков российских детей. Вот она, наша преданность ценностям, солидарность и человечность. Это наш образ и наш мессидж, который не просто складывается за рубежом, но и определяет Эстонию и эстонцев для местного жителя, который оставил свечу у российского посольства. В эстонских государственных учреждениях получают хорошую зарплату достаточно людей, работа которых состоит в анализе и эксплуатации подобных ситуаций. Дорогие коллеги, соберитесь, отложите свои планы развития и стратегии в сторону и посмотрите, что на самом деле происходит. Если мы не умеем быть людьми, будем хотя бы хитрыми и циничными.