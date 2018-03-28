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Водитель избил до потери памяти призвавшего его к порядку велосипедиста

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Даниэль Мартинес (слева)

ФОТО: Joaquin SARMIENTO/AFP

Член команды EF Education First-Drapac Даниэль Мартинес попал в больницу после того, как на него напал неизвестный злоумышленник во время тренировки в Тоскании (Италия), сообщает championat.com

«Мы тренировались в Италии, на нас чуть не наехал автомобилист. Я крикнул на него, после чего он буквально сошёл с ума. Мужчина вылез из машины и напал на меня. Он ударил меня кулаком в челюсть, после чего я упал. Также он сильно повредил губу ещё одному нашему парню. После этого автомобилист скрылся», — цитирует Мартинеса El Tiempo.

Тренер велогонщика Мишель Бартоли рассказал, что спортсмен теперь страдает от потери памяти. «Я звонил Даниэлю, он в порядке, узнаёт мой голос. Но он сказал, что ничего не помнит из того, что происходило в последние месяцы. Он не помнит, что перешёл из команды Wilier в EF Education First. Даниэль останется в больнице для дальнейшего обследования», — сказал Бартоли.

Инцидент произошёл недалеко от базы команды в Тоскании рядом с Монтекатини Терме. Мартинес тренировался вместе с партнёрами по команде, колумбийцами Хулианом Кардоной и Мигелем Эдуардо Флоресом.

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