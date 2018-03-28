У застреленного полицейским на площади Вабадузе мужчины было психическое расстройство

По словам старшего прокурора Саскии Каск, которая руководила досудебным производством, в ходе расследования было установлено, что 31 октября прошлого года около 11.00 мужчина направился от своего места проживания в Старый город, а затем на площадь Вабадузе, будучи босым и держа по ножу в каждой руке.

В центр тревоги поступило 11 звонков от очевидцев, рассказавших о передвигающемся по площади Вабадузе с двумя ножами мужчине.

«Собранные доказательства подтвердили, что полицейский патруль, прибывший первым на место происшествия, неоднократно давал устные распоряжения бросить нож. Мужчина не подчинился приказам и, размахивая ножом, побежал в сторону полицейских. Сначала было сделано три предупредительных выстрела в воздух, но мужчина, размахивая ножом, продолжал бежать в сторону полицейских. Затем полицейский выпустил пулю в сторону атакующего, которая попала в его туловище», - описала старший прокурор Саския Каск.

Расследование установило, что бег мужчины в сторону полицейских и стрельба в него произошли в течение примерно пяти секунд. Это означает, что времени на реагирование у полицейских было крайне мало.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он в тот же день скончался. Согласно результатам экспертизы, мужчина не употреблял алкоголь или наркотики.

По оценке судебного врача-психиатра, у атаковавшего полицейских мужчины было прогрессирующее психическое расстройство, из-за чего существовал высокий риск, что он причинит вред себе или окружающим. Также эксперт счел, что поведение этого человека нельзя было скорректировать внешними стимулами, в том числе устными призывами и предупредительными мерами. Проверенные в рамках уголовного дела обстоятельства подтвердили тот факт, что действия полицейских были оправданы. Речь шла о чрезвычайно опасной ситуации, требовавшей мгновенного реагирования, где для защиты своей жизни было невозможно выбрать другие средства.