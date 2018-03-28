"Нафтогаз Украины" подтвердил планы продолжить противодействие "Северному потоку-2

"Как и ожидалось, немецкие разрешительные органы выдали последнее разрешение на строительство "Северного потока-2" на территории Германии. В этот раз речь идет о 30-километровой зоне в исключительной экономической зоне. Это неприятный, но прогнозируемый поступок. Противодействие он не останавливает", - говорится в сообщении НАК в Facebook.

В "Нафтогазе" напомнили, что официальная Германия продолжает называть этот проект "исключительно коммерческим", а также считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом.

"Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украины, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра об "исключительной коммерческой выгоде", очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы", - отмечают в НАК.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG во вторник получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Ранее 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Таким образом, суммирует компания, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".